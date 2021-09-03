2 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сыграли сборные Лихтенштейна и Германии (0:2).
Лихтенштейн – Германия – 0:2. Забили лишь 2 мяча. Видео голов и обзор матча
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Германия).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Германия).
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Источник — Sport.ua
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