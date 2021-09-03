Игорь ХАРАТИН: «Был немного в шоке»

26-летний игрок сборной Украины Игорь Харатин поделился впечатлениями после перехода в «Легию».
«Все состоялось очень быстро. Клубы решили между собой все вопросы. Оставалось только согласовать со мной. Решил лететь, потому что конец трансферного окна. Мне нужно было срочно вылетать в Варшаву.
Все случилось быстро и неожиданно. Был немного в шоке, но это футбол - бывают такие моменты.
С Петраковым про матч с Францией еще не разговаривал», - сказал Харатин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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