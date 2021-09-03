Игорь ХАРАТИН: «Был немного в шоке»

26-летний игрок сборной Украины Игорь Харатин поделился впечатлениями после перехода в «Легию».

«Все состоялось очень быстро. Клубы решили между собой все вопросы. Оставалось только согласовать со мной. Решил лететь, потому что конец трансферного окна. Мне нужно было срочно вылетать в Варшаву.

Все случилось быстро и неожиданно. Был немного в шоке, но это футбол - бывают такие моменты.

С Петраковым про матч с Францией еще не разговаривал», - сказал Харатин.