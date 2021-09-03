В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Бельгии на выезде обыграла национальную команду Эстонии со счетом 5:2.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Сорга (Эстония).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Фокет (Бельгия).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Аксель Вицель (Бельгия).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Бельгия).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Кяйт (Эстония).
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Источник — Sport.ua
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