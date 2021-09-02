Группа E. Бельгия на выезде крупно обыграла Эстонию

Состоялись два матча квалификации ЧМ-2022 в группе E.
Бельгия ожидаемо крупно обыграла на выезде Эстонию, а Чехия в домашних стенах минимально одолела Беларусь.
Квалификация ЧМ-2022. Группа B
Эстония – Бельгия – 2:5
Голы: 1:0 – 2 Кяйт, 1:1 – 22 Ванакен, 1:2 – 29 Лукаку, 1:3 – 52 Лукаку, 1:4 – 65 Витцель, 1:5 – 76 Фоке, 2:5 – 83 Сорга.
Чехия – Беларусь – 1:0
Гол: 1:0 – 34 Барак.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.