ХАЦКЕВИЧ: «Сходил на футбол, и меня записали в возможные тренеры Колоса»

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал информацию о том, что он является кандидатом на пост главного тренера ковалевского «Колоса».
«Получилось так, что сходил на футбол, и меня записали в возможные тренеры «Колоса». Это все слухи.
Интересна ли мне работа в УПЛ? Нет предмета для разговора, и мы такое не комментируем»», – сказал Хацкевич.
Отметим, что после шести туров УПЛ «Колос» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает тринадцатое место, имея в активе пять очков.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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