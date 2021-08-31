Колос не ищет нового тренера

1 сентября команда «Колос» возобновит подготовку к календарному поединку 7-го тура чемпионата УПЛ с «Мариуполем».
Пока что руководство «Колоса» не ищет замену ушедшему в отставку главному тренеру Руслану Костышину, который принял предложение стать вице-президентом клуба. Обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Кузнецов, входивший в тренерский штаб Костышина.
5 сентября паузу в чемпионате УПЛ «Колос» заполнит сразу двумя спаррингами: утром — со сборной Украины U-19, а вечером — с «Десной».
В этих контрольных матчах «Колосу» не смогут помочь уехавшие в расположение сборных своих стран Николай Золотов, Александр Павловец (Беларусь), Анатолий Нуриев (Азербайджан), Кирилл Фесюн (молодежная сборная Украины), травмированный Евгений Новак, а также Евгений Mорозко, который на правах аренды будет выступать за «Полесье».
Скорее всего, дебютируют в составе «Колоса» несколько новичков. Клуб проявляет интерес к нападающему «Львова» Ренану и еще двум потенциальным новобранцам. Переговорный процесс находится на завершающей стадии.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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