Колос не ищет нового тренера

1 сентября команда «Колос» возобновит подготовку к календарному поединку 7-го тура чемпионата УПЛ с «Мариуполем».

Пока что руководство «Колоса» не ищет замену ушедшему в отставку главному тренеру Руслану Костышину, который принял предложение стать вице-президентом клуба. Обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Кузнецов, входивший в тренерский штаб Костышина.

5 сентября паузу в чемпионате УПЛ «Колос» заполнит сразу двумя спаррингами: утром — со сборной Украины U-19, а вечером — с «Десной».

В этих контрольных матчах «Колосу» не смогут помочь уехавшие в расположение сборных своих стран Николай Золотов, Александр Павловец (Беларусь), Анатолий Нуриев (Азербайджан), Кирилл Фесюн (молодежная сборная Украины), травмированный Евгений Новак, а также Евгений Mорозко, который на правах аренды будет выступать за «Полесье».

Скорее всего, дебютируют в составе «Колоса» несколько новичков. Клуб проявляет интерес к нападающему «Львова» Ренану и еще двум потенциальным новобранцам. Переговорный процесс находится на завершающей стадии.