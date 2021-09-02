Латвия – Гибралтар – 3:1. Гол Цыганикса. Видео голов и обзор матча

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сыграли сборные Латвии и Гибралтара (3:1).
Третий гол у хозяев поля забил Андрейс Цыганикс, бывший игрок луганской «Зари».
Латвия – Гибралтар – 3:1. Видео голов и обзор матча
Голы: Гутковскис, 50, 85, Цыганикс, 89 – Де Барр, 71.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цыганик (Латвия).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Гутковскис (Латвия).
|71'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андре Тжей де Барр (Гибралтар).
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Гутковскис (Латвия).
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Источник — Sport.ua
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