Латвия
3 : 1
Гибралтар
01.09.2021, FT

Латвия – Гибралтар – 3:1. Гол Цыганикса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 02.09.2021 21:32
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Латвия – Гибралтар – 3:1. Гол Цыганикса. Видео голов и обзор матча
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1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сыграли сборные Латвии и Гибралтара (3:1).

Третий гол у хозяев поля забил Андрейс Цыганикс, бывший игрок луганской «Зари».

Латвия – Гибралтар – 3:1. Видео голов и обзор матча

Голы: Гутковскис, 50, 85, Цыганикс, 89 – Де Барр, 71.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цыганик (Латвия).
85' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Гутковскис (Латвия).
71' ГОЛ ! С пенальти забил Андре Тжей де Барр (Гибралтар).
50' ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Гутковскис (Латвия).
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Источник — Sport.ua

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