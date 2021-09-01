Группа G. Нидерланды не сумели обыграть Норвегию, за которую забил Холанд

1 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе G Нидерланды не сумели обыграть Норвегию на выезде (1:1). У норвежцев отличился Эрлинг Холанд.
Турция на последних минутах потеряла победу в игре с Черногорией (2:2). Латвия переиграла Гибралтар (3:1) с голом Андрейса Цыганикса, бывшего игрока луганской «Зари».
Квалификация ЧМ-2022
Группа H, 4-й тур
Норвегия - Нидерланды - 1:1
Голы: Холанд, 20 – Классен, 37
Турция - Черногория - 2:2
Голы: Ундер, 9, Языджи, 31 – Марушич, 40, Радунович, 90+7.
Латвия - Гибралтар - 3:1
Голы: Гутковскис, 50, 85, Цыганикс, 89 – Де Барр, 71.
Турнирная таблица
ВИДЕО. Гол Холанда в ворота Нидерландов, 20 мин.
ВИДЕО. Нидерланды ответили голом Дэви Классена, 37 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ристо Радунович (Черногория).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Марушич (Черногория).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Язиджи (Турция).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Турция).
Источник — Sport.ua
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