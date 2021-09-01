Турция
2 : 2
Черногория
01.09.2021, FT

Группа G. Нидерланды не сумели обыграть Норвегию, за которую забил Холанд

Турция потеряла победу в игре с Черногорией, Латвия переиграла Гибралтар

  • 01.09.2021 23:43
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Группа G. Нидерланды не сумели обыграть Норвегию, за которую забил Холанд
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе G Нидерланды не сумели обыграть Норвегию на выезде (1:1). У норвежцев отличился Эрлинг Холанд.

Турция на последних минутах потеряла победу в игре с Черногорией (2:2). Латвия переиграла Гибралтар (3:1) с голом Андрейса Цыганикса, бывшего игрока луганской «Зари».

Квалификация ЧМ-2022

Группа H, 4-й тур

Норвегия - Нидерланды - 1:1

Голы: Холанд, 20 – Классен, 37

Турция - Черногория - 2:2

Голы: Ундер, 9, Языджи, 31 – Марушич, 40, Радунович, 90+7.

Латвия - Гибралтар - 3:1

Голы: Гутковскис, 50, 85, Цыганикс, 89 – Де Барр, 71.

Турнирная таблица

ВИДЕО. Гол Холанда в ворота Нидерландов, 20 мин.

ВИДЕО. Нидерланды ответили голом Дэви Классена, 37 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Ристо Радунович (Черногория).
40' ГОЛ ! Мяч забил Адам Марушич (Черногория).
31' ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Язиджи (Турция).
10' ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Турция).
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Источник — Sport.ua

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