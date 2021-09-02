Ребров хотел переманить в Аль-Айн двух игроков Ференцвароша

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров хотел усилить свою команду двумя игроками «Ференцвароша», с которыми работал ранее.
Речь идет о вингере Мирто Узуни и полузащитнике Аисса Лайдуни. Игрокам предлагали невероятную зарплату в 1,5 миллиона евро в год, что в несколько раз превышает их нынешний заработок в венгерском клубе.
Сообщается, что клуб из ОАЭ не захотел тратить на этих футболистов более 3 миллионов евро, поэтому сделка сорвалась.
Ребров возглавлял «Ференцварош» с 2018 года, трижды подряд выиграв чемпионство.
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Источник — Blikk.hu
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