Ребров хотел переманить в Аль-Айн двух игроков Ференцвароша

Сделка сорвалась

  • 02.09.2021 20:18
  • 1566 просмотров
  • 4 комментария
Ребров хотел переманить в Аль-Айн двух игроков Ференцвароша
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров хотел усилить свою команду двумя игроками «Ференцвароша», с которыми работал ранее.
 
Речь идет о вингере Мирто Узуни и полузащитнике Аисса Лайдуни. Игрокам предлагали невероятную зарплату в 1,5 миллиона евро в год, что в несколько раз превышает их нынешний заработок в венгерском клубе.
 
Сообщается, что клуб из ОАЭ не захотел тратить на этих футболистов более 3 миллионов евро, поэтому сделка сорвалась.
 
Ребров возглавлял «Ференцварош» с 2018 года, трижды подряд выиграв чемпионство.

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Источник — Blikk.hu

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fanat230784
    Fanat230784, 02.09.2021 20:35
    0
    Супрягу бери, пока італійські клуби не підбили)
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 02.09.2021 20:28
    0
    Игрокам предлагали.. Так кто предлагал, если клуб не хотел столько тратить? Ребров, их агент, Реброва агент, Ференцварош, чтоб они свалили? Не, ну норм че, без ведома плательщика что-либо предлагать
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    LupinKZ
    LupinKZ, 02.09.2021 20:24 (изменен)
    0
    возьму Борщягу пока не поздно, конкуренция огромная за него
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    LupinKZ
    LupinKZ, 02.09.2021 20:23
    0
    Харатином и Зубковым?
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