Калинина / Ворачова – Кристиан / Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу на Открытом чемпионате США по теннису Ангелина Калинина стартует в парном разряде.
Украинка в дуэте с чешкой Ренатой Ворачовой в первом раунде сразится против американско-японского тандема Кейтлин Кристиан / Нао Хибино.
Встреча состоится пятым запуском на корте №11, ориентировочное время начала матча – 01:30 по Киеву.
Далее по сетке победительницы матча Мелихар / Схюрс [4] – Родионова Ан. / Родионова Ар.
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Источник — Sport.ua
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