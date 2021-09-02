Мирча ЛУЧЕСКУ: «Караваев — не защитник. В нападении он играет лучше»

Наставник «Динамо» прокомментировал игру футболиста сборной Украины в матче с Казахстаном (2:2)

  • 02.09.2021 18:53
  • 1216 просмотров
  • 8 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Караваев — не защитник. В нападении он играет лучше»
© УАФ. Александр Караваев

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал игру 29-летнего футболиста «Динамо» и сборной Украины Александра Караваева.

В поединке отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Украина (2:2) оба гола хозяев были забиты игроками, которых должен был опекать Караваев.

«Украина и раньше допускала подобные ошибки.

Караваев — не защитник, он больше играет с края на правом фланге, неплохо атакует. В этот раз он не успел вернуться назад.

Такой результат уменьшает шансы Украины (на попадание в финальную часть ЧМ-2022 — прим. ред.). Были допущены ошибки, которые стали решающими. Я не использую Караваева в обороне, только в нападении, там он играет лучше», — отметил Луческу.

В активе Караваева 39 матчей за сборную Украины, где он забил один гол.

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Источник — Fanatik.ro

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    stopor2016, 02.09.2021 19:11
    0
    Каравай, 02.09.2021 19:02
    Каравай каравай я дырявый каравай чемпионат мира я просрал ну со сборной Петраков ты меня не выгоняй
    Ты прямо Лев Сергеевич Лермонтов ...
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    kaka
    kaka, 02.09.2021 19:10
    0
    просто видимо нет вообще никого справа в обороне--ошибка Петракова что он не поменял Каравая сразу после первого гола в наши ворота
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    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua, 02.09.2021 19:09
    +1
    Мирча куйню не скажет. Наверное с Тымчиком тоже такая фигня, пару раз лажанулся и по этому сейчас у Мирчи Кендзера бегает, прости господи, а не эти бокопоры Кары и Тымчики
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    Nordenus
    Nordenus, 02.09.2021 19:05
    +2
    Вот бы Мирча был тренером нашей сборной, сразу бы вправил мозги этим высокомерным бездарям
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    Face Control
    Face Control, 02.09.2021 19:04
    -1
    А он умеет играть?
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    Каравай
    online
    Каравай, 02.09.2021 19:02
    -1
    Каравай каравай я дырявый каравай чемпионат мира я просрал ну со сборной Петраков ты меня не выгоняй
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    u6464u
    u6464u, 02.09.2021 19:00
    +3
    В Шахтёре Мирча этого Караваева на пушечный выстрел не подпускал к составу, а здесь от безисходности, некуда деваться поэтому играет Сашко, был бы состав посильней сидел бы Сашко в Зорьке, это его потолок.
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 02.09.2021 18:56
    +1
    А вы говорите Петраков хороший тренер, но хороший тренер должен знать такие нюансы и не полагаться на авось. Мелочей в футболе не бывает, поэтому румын и в 75 побеждает со взрослыми командами, а Петраков до 65 сидит с детьми.
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