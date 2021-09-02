Мирча ЛУЧЕСКУ: «Караваев — не защитник. В нападении он играет лучше»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал игру 29-летнего футболиста «Динамо» и сборной Украины Александра Караваева.

В поединке отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Украина (2:2) оба гола хозяев были забиты игроками, которых должен был опекать Караваев.

«Украина и раньше допускала подобные ошибки.

Караваев — не защитник, он больше играет с края на правом фланге, неплохо атакует. В этот раз он не успел вернуться назад.

Такой результат уменьшает шансы Украины (на попадание в финальную часть ЧМ-2022 — прим. ред.). Были допущены ошибки, которые стали решающими. Я не использую Караваева в обороне, только в нападении, там он играет лучше», — отметил Луческу.

В активе Караваева 39 матчей за сборную Украины, где он забил один гол.