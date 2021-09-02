ФОТО. Милевский вновь примерил форму Динамо

Украинский футболист снялся в новом ролике

  • 02.09.2021 18:26
  • 2700 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Милевский вновь примерил форму Динамо
© Instagram. Артем Милевский

36-летний украинский футболист Артем Милевский снялся в новом ролике.

«Роллс» (Rolls-Royce — прим. ред.) купил интеграцию. Скоро новое видео», — прокомментировал агент игрока Александр Панков фото, где Милевский в форме киевского «Динамо» стоит возле автомобиля Rolls-Royce на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Контракт Милевского принадлежал «Динамо» с 2002 по 2013 годы.

Ранее сообщалось, что Милевский в ближайшее время может закончить карьеру игрока.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    n.tkach
    n.tkach, 02.09.2021 19:03
    0
    Педали у Мили не для футбола.
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    cooperchack
    cooperchack, 02.09.2021 18:49
    +2
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