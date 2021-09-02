ФОТО. Милевский вновь примерил форму Динамо

36-летний украинский футболист Артем Милевский снялся в новом ролике.
«Роллс» (Rolls-Royce — прим. ред.) купил интеграцию. Скоро новое видео», — прокомментировал агент игрока Александр Панков фото, где Милевский в форме киевского «Динамо» стоит возле автомобиля Rolls-Royce на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Контракт Милевского принадлежал «Динамо» с 2002 по 2013 годы.
Ранее сообщалось, что Милевский в ближайшее время может закончить карьеру игрока.
Источник — Instagram
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