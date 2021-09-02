Дорога в сборную Украины закрыта. Цитаишвили дебютирует за сборную Грузии

Полузащитник Георгий Цитаишвили, который становился чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины, сегодня дебютирует за национальную сборную Грузии.
Игрок недавно решил сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за команду своей исторической родины.
Цитаишвили попал в стартовый состав сборной Грузии, которая сегодня проведет матч отбора ЧМ-2022 против Косово.
Ранее наставник сборной Украины Александр Петраков сказал, что давно подозревал возможность выступлений Георгия за Грузию.
Нынешний сезон Цитаишвили на правах аренды проводит в «Черноморце».
Источник — Sport.ua
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