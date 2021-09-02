Дорога в сборную Украины закрыта. Цитаишвили дебютирует за сборную Грузии

Полузащитник Георгий Цитаишвили, который становился чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины, сегодня дебютирует за национальную сборную Грузии.

Игрок недавно решил сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за команду своей исторической родины.

Цитаишвили попал в стартовый состав сборной Грузии, которая сегодня проведет матч отбора ЧМ-2022 против Косово.

Ранее наставник сборной Украины Александр Петраков сказал, что давно подозревал возможность выступлений Георгия за Грузию.

Нынешний сезон Цитаишвили на правах аренды проводит в «Черноморце».