Дорога в сборную Украины закрыта. Цитаишвили дебютирует за сборную Грузии

Игрок выйдет в основе грузинской сборной

  • 02.09.2021 17:57
  • 2367 просмотров
  • 5 комментариев
Дорога в сборную Украины закрыта. Цитаишвили дебютирует за сборную Грузии
© gff.ge

Полузащитник Георгий Цитаишвили, который становился чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины, сегодня дебютирует за национальную сборную Грузии.

Игрок недавно решил сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за команду своей исторической родины.

Цитаишвили попал в стартовый состав сборной Грузии, которая сегодня проведет матч отбора ЧМ-2022 против Косово.

Ранее наставник сборной Украины Александр Петраков сказал, что давно подозревал возможность выступлений Георгия за Грузию.

Нынешний сезон Цитаишвили на правах аренды проводит в «Черноморце».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    saobrx
    saobrx, 02.09.2021 18:34
    +2
    Fanat230784, 02.09.2021 18:27
    А хіба так можна? Я думав, якщо заграний за збірну ( будь якого віку) то за іншу вже в принципі не може виступати.
    Можна. Молодіжки не враховуються.
    Ссылка
    saobrx
    saobrx, 02.09.2021 18:33
    +1
    Alex Romanov, 02.09.2021 18:18
    Удачи. Нам же он даже в перспективе не нужен. И так перебор качественных правых вингеров.
    Это да. Но с лева дела еще хуже обстоят
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    Fanat230784
    Fanat230784, 02.09.2021 18:27
    -1
    А хіба так можна? Я думав, якщо заграний за збірну ( будь якого віку) то за іншу вже в принципі не може виступати.
    Ссылка
    Score Pion
    online
    Score Pion, 02.09.2021 18:21
    0
    Взагалі то не закрита)))
    За новими правилами навіть після 4х ігор ще може змінити (навіть офіціяльних)...
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 02.09.2021 18:18
    +1
    Удачи. Нам же он даже в перспективе не нужен. И так перебор качественных правых вингеров.
    Ссылка
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