ЛУЧЕСКУ: «Динамо может себе позволить Витиньо. Шахтер потратил 45 млн»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу заявил, что два кряду выхода команды в группу Лиги чемпионов принесут киевлянам около 75-80 миллионов евро.

А потому трансфер Витиньо, за которого заплатили около 6 миллионов, вполне оправдан.

«Мы подписали молодого бразильца, который уже имеет опыт Копа Либертадорес. Нам нужен такой игрок, который может обыграть нескольких соперников за раз».

«Посмотрим, как он адаптируется здесь».

«Клуб за Лигу чемпионов заработает около 80 миллионов евро, так что 6-7 миллионов в этом случае ничего не значат. Наш соперник «Шахтер» летом потратил 45 миллионов», - сказал Луческу.