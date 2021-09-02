ЛУЧЕСКУ: «Динамо может себе позволить Витиньо. Шахтер потратил 45 млн»

Тренер оценил трансфер бразильского вингера

  • 02.09.2021 18:11
  • 4057 просмотров
  • 11 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Динамо может себе позволить Витиньо. Шахтер потратил 45 млн»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу заявил, что два кряду выхода команды в группу Лиги чемпионов принесут киевлянам около 75-80 миллионов евро.

А потому трансфер Витиньо, за которого заплатили около 6 миллионов, вполне оправдан.

«Мы подписали молодого бразильца, который уже имеет опыт Копа Либертадорес. Нам нужен такой игрок, который может обыграть нескольких соперников за раз».

«Посмотрим, как он адаптируется здесь».

«Клуб за Лигу чемпионов заработает около 80 миллионов евро, так что 6-7 миллионов в этом случае ничего не значат. Наш соперник «Шахтер» летом потратил 45 миллионов», - сказал Луческу.

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Источник — Fanatik.ro

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 02.09.2021 19:05
    -2
    Сейчас бы Шахтёр сравнивать с развпятьлетними.
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    Krot7777
    Krot7777, 02.09.2021 18:59
    +1
    80 лямов Мирча им заработал ,антюха за 100 тысяч шкуру с армии россии в долг берут ,да какого-то витиньо за 5 лямов ,а потом будут детям барсы всасывать ,когда этот клуб уже команду с топ чемпионатов обыграет ,ну хотябы бенфику обыграли бы раз в 10 лет
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    New Zealander
    New Zealander, 02.09.2021 18:52
    0
    nika007, 02.09.2021 18:46
    Дед имел ввиду что заработал для клуба 80 млн за 2 сезона в группе ЛЧ и что потрачено было на трансферы только 6-7 млн бразил за 6 млн и лям за венесуэльца
    Да, как-бы намекнул Суркису что зря тот недавно в Монако ездил опять. Деньги с ЛЧ на трансферы надо тратить, а не на казино.
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 02.09.2021 18:50
    +1
    Fanat230784, 02.09.2021 18:23
    80 мільйонів за групу.
    За ці гроші можна собі дозволити і вітіньо, і умовний минай простимулювати і навіть умовну монзуль купити)
    Во-первых, это за два года при годовом бюджете клуба от 30 млн. То есть не выходя в ЛЧ, Суркис компенсировал разницу из своего кармана. Во-вторых, не 80, а меньше - в районе 70. При чем в этом, а тем более следующем из-за падения в рейтинге, будут падать и рейтинговые выплаты. А еще надо глянуть сколько будет побед и ничьих. С баранкой очков это еще минус 4 ляма от суммы прошлого года.
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    Empty
    Empty, 02.09.2021 18:49
    0
    80 за 2 года лч
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    New Zealander
    New Zealander, 02.09.2021 18:49
    -3
    По ходу первый не Буратино придёт в ДК. Первый серйозный соперник Интер показал что в Динамо играют 11 буратин. В сборной вчера мы тоже нашли подтверждение этого факта. Когда-то в ДК было ещё 2 небуратина - Вербич и Цыганков, но они превратились в буратин благодаря тренерскому штабу. Очень надеюсь что Витиньйо имеет иммунитет к буратиновирусу
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    nika007
    online
    nika007, 02.09.2021 18:46
    +5
    Дед имел ввиду что заработал для клуба 80 млн за 2 сезона в группе ЛЧ и что потрачено было на трансферы только 6-7 млн бразил за 6 млн и лям за венесуэльца
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    bzzzzz
    bzzzzz, 02.09.2021 18:44
    0
    шото он бредит. какие еще 80 млн....
    если 80 млн, почему всякие буратины типа сидорчука до сих пор играют
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    Shara
    Shara, 02.09.2021 18:42
    +2
    Задело деда покупки Шахты, не видержал , съязвил... Ну, ну ...
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    Fanat230784
    Fanat230784, 02.09.2021 18:23
    -6
    80 мільйонів за групу.
    За ці гроші можна собі дозволити і вітіньо, і умовний минай простимулювати і навіть умовну монзуль купити)
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    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 02.09.2021 18:20
    +3
    Ото мы богачи, то есть Игорек. Спасибо деду, епты!
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