Анхель ДИ МАРИЯ: «Всегда называю Месси гномом. А он меня - лапшой»

Хавбек ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что рад переходу Лионеля Месси в парижскую команду, так как игроки являются близкими друзьями.
«Не сразу, но после того, как мы стали друзьями, я всегда называю Лео гномом. А он меня - лапшой (из-за худобы). Думаю, так будет всегда».
«Он не любит, когда другие игроки воспринимают его как футбольного инопланетянина. Так ты с ним вряд ли сможешь подружиться».
«Мы все называем его гением в интервью, но в личном общении все проще. Лео любит просто общаться и весело проводить время с нами», - сказал Ди Мария.
Источник — Marca
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