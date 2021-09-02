Анхель ДИ МАРИЯ: «Всегда называю Месси гномом. А он меня - лапшой»

Теперь играют вместе и в клубе

  • 02.09.2021 17:11
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Анхель ДИ МАРИЯ: «Всегда называю Месси гномом. А он меня - лапшой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что рад переходу Лионеля Месси в парижскую команду, так как игроки являются близкими друзьями.

«Не сразу, но после того, как мы стали друзьями, я всегда называю Лео гномом. А он меня - лапшой (из-за худобы). Думаю, так будет всегда».

«Он не любит, когда другие игроки воспринимают его как футбольного инопланетянина. Так ты с ним вряд ли сможешь подружиться».

«Мы все называем его гением в интервью, но в личном общении все проще. Лео любит просто общаться и весело проводить время с нами», - сказал Ди Мария.

Ранее Месси уже дебютировал в составе ПСЖ.

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Источник — Marca

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