Стало известно, сколько Легия заплатила за украинца Харатина

В последний день трансферного окна в Европе польская «Легия» приобрела у венгерского «Ференцвароша» 26-летнего полузащитника сборной Украины Игоря Харатина.

Чтобы оформить сделку, футболисту в срочном порядке пришлось покинуть расположение сборной Украины накануне матча отбора ЧМ-2022 против команды Казахстана (2:2).

Чтобы выкупить контракт украинского полузащитника, «Легия» выплатила «Ференцварошу» €800 тысяч. Кроме того, венгры получат бонусы в случае удачной игры Харатина и его новой команды в еврокубках.

Зарплата Харатина в «Легии» составит в пределах €25 тысяч. Самый высокооплачиваемый игрок польского клуба — поляк Артур Йенджейчик, который зарабатывает €45 тысяч.

В предстоящем групповом турнире Лиги Европы польская «Легия» сыграет со «Спартаком», «Наполи» и «Лестером».

Харатин вернулся в расположение сборной Украины и будет готовиться к следующему матчу «сине-желтых» против команды Франции, который состоится 4 сентября. В футболке «Легии» Харатин сможет дебютировать 11 сентября в поединке со «Шленском».