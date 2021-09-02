Йожеф САБО: «Сборной Украины или мастерства не хватило, или было невезение»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что национальная команда еще в первом тайме должна была закрывать матч против Казахстана.

Игра отбора ЧМ-2022 завершилась вничью 2:2.

«В первом тайме была куча моментов, надо было закрывать игру. Либо не хватило мастерства, либо невезение».

«Концовка матча, конечно, получилась инфарктной. Не доиграли полминуты. Надо посмотреть ещё раз повтор, проанализировать, почему ошиблись, почему не сработала подстраховка. Можно обвинять Караваева, Пятова, Забарного. Но результат на совести всей команды. Так получилось».

«К слову, накануне матча я не ожидал, что игра в Нур-Султане будет лёгкой и мы заберём там три очка. Все таки мы помним матч в Киеве, плюс ситуация в нашей сборной после смены главного тренера. Что можно с него требовать, если команда собралась за два дня до матча. Считаю, что это ненормально».

«Конечно, шансы ещё есть, надо играть и настраиваться на Францию. Будет тяжело».