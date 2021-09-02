Йожеф САБО: «Сборной Украины или мастерства не хватило, или было невезение»

Эксперт оценил неудачный матч отбора ЧМ-2022

  • 02.09.2021 16:11
  • 1413 просмотров
  • 9 комментариев
Йожеф САБО: «Сборной Украины или мастерства не хватило, или было невезение»
© uaf.ua

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что национальная команда еще в первом тайме должна была закрывать матч против Казахстана.

Игра отбора ЧМ-2022 завершилась вничью 2:2.

«В первом тайме была куча моментов, надо было закрывать игру. Либо не хватило мастерства, либо невезение».

«Концовка матча, конечно, получилась инфарктной. Не доиграли полминуты. Надо посмотреть ещё раз повтор, проанализировать, почему ошиблись, почему не сработала подстраховка. Можно обвинять Караваева, Пятова, Забарного. Но результат на совести всей команды. Так получилось».

«К слову, накануне матча я не ожидал, что игра в Нур-Султане будет лёгкой и мы заберём там три очка. Все таки мы помним матч в Киеве, плюс ситуация в нашей сборной после смены главного тренера. Что можно с него требовать, если команда собралась за два дня до матча. Считаю, что это ненормально».

«Конечно, шансы ещё есть, надо играть и настраиваться на Францию. Будет тяжело».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Каравай
    Каравай, 02.09.2021 17:23
    +2
    Каравай каравай я дырявый каравай чемпионат мира я просрал ну со сборной Петраков ты меня не выгоняй
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    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 02.09.2021 17:04
    +1
    Караваев ему не виноват так поставьте тогда меня оленя и пусть вся команда кроет
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    Bohdan Shelelyo
    Bohdan Shelelyo, 02.09.2021 16:44
    -1
    Жаль что нету Бущана. Где Бущан? Бущан - прийди!!!
    Кстати с понедельника Бущан тренируется индивидуально. Операцию ему не сделали. Только проблемы с хребтом.
    То пусть приедет на помощь сборной. Бегать не нужно как игроки а только у воротах стоять..
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    Face Control
    Face Control, 02.09.2021 16:32
    -3
    Если бы в составе было меньше развпятьлетних, мб и победа была.
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    cooperchack
    cooperchack, 02.09.2021 16:26
    +3
    Для первого матча с новым тренером нормально сыграли хоть и много кто не доволен.Моменты есть ,а это уже хорошо.Поддержим нашу сборную вместо того что бы обсырать
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    сергей богданов
    сергей богданов, 02.09.2021 16:26
    -2
    Конечно и пятову невезло что мяч в него не летел и Караваю что закидывали за спину и терял позицию и выходы один на один низом тупейшие удары во вратаря соперника, одно невезение
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    victorpolo
    victorpolo, 02.09.2021 16:25
    +1
    да, без удачи - никуда... И не скажешь, что моментов не было... Если бы в первом тайме залетел еще один-два - пели бы оды тут! )))
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    Nordenus
    Nordenus, 02.09.2021 16:23
    -1
    Да конечно невезение, как против финнов, так и в обеих матчах с казахами, а мастерство наших бездарей тут не при чем
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    Hedgehog.Serge
    Hedgehog.Serge, 02.09.2021 16:19
    +2
    У несчастных случаев не бывает одной-единственной причины...
    Мастерства маловато+невезение+новый тренер без времени на подготовку+...
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