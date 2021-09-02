ЭДЕРСОН: «Надеюсь вернуться в финал Лиги чемпионов»

Голкипер «Манчестер Сити» - о целях на сезон

  • 02.09.2021 15:14
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  • 1 комментарий
ЭДЕРСОН: «Надеюсь вернуться в финал Лиги чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, который недавно продлил контракт с клубом, рассказал о своих целях на нынешний сезон:

«Моя главная цель — снова выйти в финал Лиги чемпионов, но на этот раз стать победителем.

Мы имели удовольствие впервые сыграть в финале Лиги чемпионов и, к сожалению, проиграли. Это был очень тяжёлый удар для всех, но я также думаю, что это был отличный опыт для многих игроков, поскольку мы стали более зрелыми. Мы узнали больше об игре в плей-офф Лиги чемпионов.

Я надеюсь снова вернуться в финал Лиги чемпионов. Будем работать над этим и стараться выиграть титул, потому что это одна из наших главных целей в этом сезоне. Премьер-лига, Кубок лиги и Кубок Англии — так же.

Все турниры, в которых мы участвуем, мы проводим с намерением победить, а не с намерением просто выйти в финал».

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Источник — Manchester Evening News

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 02.09.2021 15:21
    0
    С вашим-то составом грех там не присутствовать, в финале.
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