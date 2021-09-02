Манчестер Сити продлил контракт с Эдерсоном

Английский «Манчестер Сити» продлил контракт с 28-летним вратарем сборной Бразилии Эдерсоном. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Эдерсон перешел в «Манчестер Сити» из «Бенфики» летом 2017 года за €40 миллионов. Всего футболист успел провести за «горожан» 195 матчей во всех турнирах, где пропустил 145 мячей, 97 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

«Для меня это было легким решением. Нет другого места, где я хотел бы быть», — прокомментировал событие Эдерсон.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 миллионов.