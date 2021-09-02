Манчестер Сити продлил контракт с Эдерсоном

Новое соглашение с голкипером рассчитано до лета 2026 года

  • 02.09.2021 04:17
  • 32 просмотра
  • 0 комментариев
Манчестер Сити продлил контракт с Эдерсоном
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» продлил контракт с 28-летним вратарем сборной Бразилии Эдерсоном. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Эдерсон перешел в «Манчестер Сити» из «Бенфики» летом 2017 года за €40 миллионов. Всего футболист успел провести за «горожан» 195 матчей во всех турнирах, где пропустил 145 мячей, 97 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

«Для меня это было легким решением. Нет другого места, где я хотел бы быть», — прокомментировал событие Эдерсон.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Манчестер Сити

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности