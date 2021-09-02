Алексей АНДРОНОВ: «Маркевич или Грозный были бы лучше Петракова»

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о ничьей в поединке отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Украина (2:2).
«Назначая «детского» тренера, Украина, должно быть, понимала, чего она хочет. Если эта история про молодежь в сборной — то ОК. Рано или поздно команду придется обновлять. Но эта история точно не про результат. Казахстан обыгрывают Литва и Албания, Беларусь и Македония. Но не Украина.
Теперь по потерянным очкам команда на 5-м месте из 5 возможных. С Ярмоленко, Зинченко, Малиновским и Яремчуком. Катар? Ну какой Катар, кам он...
Теперь понятно, что Маркевич (опыт) или Грозный (опыт и знание Казахстана) были бы лучше. Раз уж Реброва взять не вышло», — написал Андронов.
Источник — Telegram
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А если по сути то полный бред. Петраков нормальный тренер. Если игроки дубы, и пижоны какой тренер вернет им ноги и мозги на правильное место...
Вышли налегке обыгрывать казахов...
А как помним нашего классика Йожефа Йожефовича "Мастерство в гастрономе не продают"(с)
А если по сути то полный бред. Петраков нормальный тренер. Если игроки дубы, и пижоны какой тренер вернет им ноги и мозги на правильное место...
Вышли налегке обыгрывать казахов...
А как помним нашего классика Йожефа Йожефовича "Мастерство в гастрономе не продают"(с)
"Любой тренер не в состоянии предотвратить индивидуальный брак своих подопечных" - здесь Вы были-бы абсолютно правы, если-бы не одно "но"...
Два гола, пропущенные Сборной Украины - практически под копирку, и в обоих - Караваев, мягко говоря, не успевал за своим оппонентом.
Опытный (но не любой) тренер - мог-бы предугадать это, выпустив на эту позицию - более свежего игрока. Не находите?
При этом - считаю, что к Петракову не должно быть никаких претензий, как это не странно. Его тупо бросили "под винты"
У меня два варианта:
1. Выпустить все Динамо + Яремчук и Ярмола и сказать:
"Парни, у меня нет времени подготовить Вас к Казахстану, но нам очень важно взять 3 очка. Поэтому играйте так как Вы играете в ДК"...
2. Ну или сделать так как сделал вчера и надеяться на индивидуальные качества...
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Вывод: БРАВО ФЕДЕРАЦИЯ, зная что у Шевы заканчиватся контракт дотянули с назначением!
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