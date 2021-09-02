Алексей АНДРОНОВ: «Маркевич или Грозный были бы лучше Петракова»

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о ничьей в поединке отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Украина (2:2).

«Назначая «детского» тренера, Украина, должно быть, понимала, чего она хочет. Если эта история про молодежь в сборной — то ОК. Рано или поздно команду придется обновлять. Но эта история точно не про результат. Казахстан обыгрывают Литва и Албания, Беларусь и Македония. Но не Украина.

Теперь по потерянным очкам команда на 5-м месте из 5 возможных. С Ярмоленко, Зинченко, Малиновским и Яремчуком. Катар? Ну какой Катар, кам он...

Теперь понятно, что Маркевич (опыт) или Грозный (опыт и знание Казахстана) были бы лучше. Раз уж Реброва взять не вышло», — написал Андронов.