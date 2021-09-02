Алексей АНДРОНОВ: «Маркевич или Грозный были бы лучше Петракова»

Специалист подвел итоги ничьей сборной Украины с Казахстаном (2:2)

  • 02.09.2021 14:15
  • 3424 просмотра
  • 32 комментария
Алексей АНДРОНОВ: «Маркевич или Грозный были бы лучше Петракова»
© УАФ. Александр Петраков

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о ничьей в поединке отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Украина (2:2).

«Назначая «детского» тренера, Украина, должно быть, понимала, чего она хочет. Если эта история про молодежь в сборной — то ОК. Рано или поздно команду придется обновлять. Но эта история точно не про результат. Казахстан обыгрывают Литва и Албания, Беларусь и Македония. Но не Украина.

Теперь по потерянным очкам команда на 5-м месте из 5 возможных. С Ярмоленко, Зинченко, Малиновским и Яремчуком. Катар? Ну какой Катар, кам он...

Теперь понятно, что Маркевич (опыт) или Грозный (опыт и знание Казахстана) были бы лучше. Раз уж Реброва взять не вышло», — написал Андронов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Cheng
    Cheng, 02.09.2021 16:01
    0
    aleks19826, 02.09.2021 15:42
    От такі тварі малолітні сварять нас із тими росіянами, які підтримують Україну завжди попри те, що в мокшандії за їхні погляди не солодко живеться. Слава макарєвічу, ахеджаковій, навальному і андронову!!!!
    Эти люди(всё же не твари - это Вы зря) не малолетние,а прошахтёрские. Тут "проблема" в том,что человек с незапамятных времён(из Москвы!),с времён Лобановского(и знакОм был с Васильевича лично) топит за ДК и что бы он не сказал - автоматически обсуждается всем шахтёровским сообществом. Поэтому - можно этот гон игнорировать. И ещё:Навальный в Вашем списке - лишний... Как Вам в голову пришло ставить его в ряд с Макаром или Лией?!?!
    Ссылка
    Kivals_grozny
    online
    Kivals_grozny, 02.09.2021 15:57
    0
    Daren44, 02.09.2021 15:50
    Ну во первых на мнение Андронова как то пох
    А если по сути то полный бред. Петраков нормальный тренер. Если игроки дубы, и пижоны какой тренер вернет им ноги и мозги на правильное место...
    Вышли налегке обыгрывать казахов...
    А как помним нашего классика Йожефа Йожефовича "Мастерство в гастрономе не продают"(с)
    А разве тренер не должен настраивать "дубов и пижонов" на соответствующее отношение к игре?
    Ссылка
    Cheng
    Cheng, 02.09.2021 15:54
    +1
    pike1, 02.09.2021 15:28
    причем тут эти два упыря к Андронову?
    Как причём!? Все ведь оттуда... Они и Макаревича с Газмановым не различают или Басилашвили с Безруковым. Так же и с черданцевым,орловым и другими типами канделаками...
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 02.09.2021 15:51
    0
    aleks19826, 02.09.2021 15:42
    От такі тварі малолітні сварять нас із тими росіянами, які підтримують Україну завжди попри те, що в мокшандії за їхні погляди не солодко живеться. Слава макарєвічу, ахеджаковій, навальному і андронову!!!!
    и сильно тот цап поддержал Украину? Облил грязью тренера, вины которого вчера вообще не было во вчерашнем результате. Ничем не лучше уткиных и прочих вылизивателей пятой точки царя.
    Ссылка
    Daren44
    Daren44, 02.09.2021 15:50
    0
    Ну во первых на мнение Андронова как то пох
    А если по сути то полный бред. Петраков нормальный тренер. Если игроки дубы, и пижоны какой тренер вернет им ноги и мозги на правильное место...
    Вышли налегке обыгрывать казахов...
    А как помним нашего классика Йожефа Йожефовича "Мастерство в гастрономе не продают"(с)
    Ссылка
    Cheng
    Cheng, 02.09.2021 15:48
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 02.09.2021 15:27
    Вообще то Андронов сторонник нашей державы. Его там и так травят из-за симпатий к Укриане и отдельных высказываний.
    А им же этого не понять: человек реально под прессом в залессье из-за симпатий к Украине,но ведь он занят крамолой - лет 35 топит за ДК.
    Ссылка
    Cheng
    Cheng, 02.09.2021 15:44
    +2
    CheMP, 02.09.2021 14:52
    ооо,кацапский(!!!) вылизыватель киевской пятой точки рогопильской "рассуждает",что было бы лучше для сборной Украины(!!!)
    Он бОльший украинец чем некоторые тут испражняющиеся... Не всякий московский - кацап,равно как не всякий под украинским флагом - вменяемый украинец. Он,конечно,глорит за ДК издавна(что и бЕсит многих) ,но и про Украину никогда мерзостей не говорил.
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 02.09.2021 15:43
    0
    SuperleagueUkraine, 02.09.2021 15:39
    после бояры с похмелья вполне мог написать
    За зеленскАВА голосовал, маньячелло???)))
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 02.09.2021 15:42
    +1
    От такі тварі малолітні сварять нас із тими росіянами, які підтримують Україну завжди попри те, що в мокшандії за їхні погляди не солодко живеться. Слава макарєвічу, ахеджаковій, навальному і андронову!!!!
    Ссылка
    Kivals_grozny
    online
    Kivals_grozny, 02.09.2021 15:41
    0
    Vladislav Pohily, 02.09.2021 14:41
    Не думал, что Андронов может написать такую чушь. Любой тренер не в состоянии предотвратить индивидуальный брак своих подопечных, даже если это тренер топ уровня. Если не забиваем выходы 1х1, пропускаем два гола из-за того, что крайний защитник пропускает себе за спину два банальных заброса с центра поля, это не вина тренера.
    Позвольте с Вами не согласиться, точнее - согласиться, но не со всем :
    "Любой тренер не в состоянии предотвратить индивидуальный брак своих подопечных" - здесь Вы были-бы абсолютно правы, если-бы не одно "но"...
    Два гола, пропущенные Сборной Украины - практически под копирку, и в обоих - Караваев, мягко говоря, не успевал за своим оппонентом.
    Опытный (но не любой) тренер - мог-бы предугадать это, выпустив на эту позицию - более свежего игрока. Не находите?
    При этом - считаю, что к Петракову не должно быть никаких претензий, как это не странно. Его тупо бросили "под винты"
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 02.09.2021 15:39
    -1
    Vladislav Pohily, 02.09.2021 14:41
    Не думал, что Андронов может написать такую чушь. Любой тренер не в состоянии предотвратить индивидуальный брак своих подопечных, даже если это тренер топ уровня. Если не забиваем выходы 1х1, пропускаем два гола из-за того, что крайний защитник пропускает себе за спину два банальных заброса с центра поля, это не вина тренера.
    после бояры с похмелья вполне мог написать
    Ссылка
    pike1
    pike1, 02.09.2021 15:28
    +4
    CheMP, 02.09.2021 14:54
    ооочееень жду мнения Уткина и Черданцева с Орловым
    причем тут эти два упыря к Андронову?
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    Ukraine_Kiev_Fan, 02.09.2021 15:27
    +5
    CheMP, 02.09.2021 14:52
    ооо,кацапский(!!!) вылизыватель киевской пятой точки рогопильской "рассуждает",что было бы лучше для сборной Украины(!!!)
    Вообще то Андронов сторонник нашей державы. Его там и так травят из-за симпатий к Укриане и отдельных высказываний.
    Ссылка
    vitaha33
    vitaha33, 02.09.2021 15:12
    -1
    Доброгорский Юрий, 02.09.2021 14:42
    Что Петраков мог сделать за 3 дня???
    У меня два варианта:
    1. Выпустить все Динамо + Яремчук и Ярмола и сказать:
    "Парни, у меня нет времени подготовить Вас к Казахстану, но нам очень важно взять 3 очка. Поэтому играйте так как Вы играете в ДК"...
    2. Ну или сделать так как сделал вчера и надеяться на индивидуальные качества...
    --------------
    Вывод: БРАВО ФЕДЕРАЦИЯ, зная что у Шевы заканчиватся контракт дотянули с назначением!
    Навіть не тільки втому браво, що не шукали заміну наперед, а що підписувати контракт з тренером до кінця липня знаючи, що в вересні матчі...
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 02.09.2021 15:07
    0
    Сели б наши параолимпийцы забили бы половину хотя бы б, то был бы погром и оды тренеру какой дескать проф пришёл
    Ссылка
    Krot7777
    Krot7777, 02.09.2021 15:02
    +2
    Oleg Savchuk, 02.09.2021 14:51
    Нормальний тренер,тактику змінив ,атакують гостро й швидко без тисяч тупих пасів назад
    Сявка, ты уже караваю трусы отстирал после матча
    Ссылка
    оксана микуленок
    оксана микуленок, 02.09.2021 15:02
    -1
    Нехай оцінюють свого пуделя-тренера.Хто його питає ?
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 02.09.2021 15:00
    -1
    kolezey-2, 02.09.2021 14:54
    Кварцяного в ассистенты что бы пиз....лей давал,а то булки порасслабляли
    Клади болт на твого кварцяного і цього алкаша петракова мільйонери доларові. Не думаю, що гравці з Англії, Італії, отримуючи мільйони будуть виконувати установки простого дядьки з народу. Тут треба ьренер європейський, який рівня буде по зарплаті і авторитету з нашими горе-зірками мільйонерами
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 02.09.2021 14:55
    +4
    Вот нахрена нагнетать....нормальная команда...пусть шпиляют...Какого нахер Грозного? Че несеш? Дядя
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 02.09.2021 14:54
    -2
    ооочееень жду мнения Уткина и Черданцева с Орловым
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности