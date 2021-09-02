Элина СВИТОЛИНА: «Нужно было закончить матч в двух сетах»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая вышла в третий раунд US Open-2021, поделилась впечатлениями от успешного старта на турнире:

«Матчи сложились достаточно хорошо. Я уверенно отыграла, хорошо подавала. Добавлял ли мотивации День рождения Гаэля? Если честно, вообще об этом не думала. Я была рада играть, потому что обещали целый день дождь, и я очень хотела сыграть, чтобы завтра был день отдыха. Я думала только об этом, что нужно быть сконцентрированной и закончить матч в двух сетах и не растягивать его.

Следующий матч с Касаткиной? Конечно, легче играть с соперницей, когда ты знаешь, как она играет. У нас было много матчей, и мы много тренировались вместе, так что знаем стиль игры друг друга. Буду восстанавливаться. Для меня всегда восстановление в приоритете и уже завтра будем готовиться к матчу».