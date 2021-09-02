Президент Сампдории: «Для всех хорошо, что Роналду ушел в МЮ»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро поделился своим мнением по поводу перехода Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»:

«Иногда лучше потерять в деньгах, чем удерживать того, кто не хочет остаться. Такой игрок уже не будет выкладываться по полной.

Для всех хорошо, что Роналду ушел в «Манчестер Юнайтед». Для него самого это лучший вариант, ведь он уже не был прежним Роналду».