Президент Сампдории: «Для всех хорошо, что Роналду ушел в МЮ»

Массимо Ферреро поделился мнением по поводу трансфера

  • 02.09.2021 13:38
  • 1096 просмотров
  • 2 комментария
Президент Сампдории: «Для всех хорошо, что Роналду ушел в МЮ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро поделился своим мнением по поводу перехода Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»:

«Иногда лучше потерять в деньгах, чем удерживать того, кто не хочет остаться. Такой игрок уже не будет выкладываться по полной.

Для всех хорошо, что Роналду ушел в «Манчестер Юнайтед». Для него самого это лучший вариант, ведь он уже не был прежним Роналду».

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Источник — Sky Sport Italia

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 02.09.2021 14:14
    0
    Для всех хорошо кроме Серии А, которая до сих пор восстанавливается после Кальчополи и Роналду существенно ускорил процесс, привлекая интерес к этой лиге.
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    hanter83
    hanter83, 02.09.2021 13:46
    0
    Странный вывод специалиста-тут и коню ясно что прежним он не может быть в свои то 37
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