Президент Сампдории: «Для всех хорошо, что Роналду ушел в МЮ»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро поделился своим мнением по поводу перехода Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»:
«Иногда лучше потерять в деньгах, чем удерживать того, кто не хочет остаться. Такой игрок уже не будет выкладываться по полной.
Для всех хорошо, что Роналду ушел в «Манчестер Юнайтед». Для него самого это лучший вариант, ведь он уже не был прежним Роналду».
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Источник — Sky Sport Italia
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