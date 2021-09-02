Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Петраков делит игроков и тренеров на мы и они»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал главного тренера команды Александра Петракова за его послематчевое интервью после ничьи 2:2 с Казахстаном:
«Эмоции чуть улеглись. Хочется заметить разницу между нынешним тренером и предыдущим.
Первое что бросается в глаза по интервью - это то, что Петраков делит игроков и тренеров на мы и они. А это, в моём понимании, не хорошо. Мы все одна Команда, выигрываем и проигрываем вместе».
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Источник — Twitter
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