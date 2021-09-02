Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Петраков делит игроков и тренеров на мы и они»

Эксперту не понравилось послематчевое интервью тренера

  • 02.09.2021 12:58
  • 3877 просмотров
  • 13 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Петраков делит игроков и тренеров на мы и они»
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал главного тренера команды Александра Петракова за его послематчевое интервью после ничьи 2:2 с Казахстаном:

«Эмоции чуть улеглись. Хочется заметить разницу между нынешним тренером и предыдущим.

Первое что бросается в глаза по интервью - это то, что Петраков делит игроков и тренеров на мы и они. А это, в моём понимании, не хорошо. Мы все одна Команда, выигрываем и проигрываем вместе».

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Источник — Twitter

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 02.09.2021 14:28
    0
    voleynik, 02.09.2021 14:25
    Особисто у мене до Петракова взагалі претензій немає. Людина виграла чемпіонат світу і цим все сказано. При цьому в фіналі він виграв у команди, яка вчора стала чемпіоном Європи. Хоча одна претензія до Петракова все-таки є... В команді три напівзірки, а гонору у кожного такого гравця хватить на чотири Французьких збірних, якщо не більше. Зіркова хвороба лікується просто: преміальними та відстороненням від ігор у команді. Інше питання, що крім цих трьох напівзірок НІКОГО запрошувати в збірну. Назвати конкретні прізвища - да майже весь склад збірної, якщо не весь...
    Молодежный, молодежный чемпіонат світу і цим все сказано.
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    voleynik
    voleynik, 02.09.2021 14:25
    0
    Особисто у мене до Петракова взагалі претензій немає. Людина виграла чемпіонат світу і цим все сказано. При цьому в фіналі він виграв у команди, яка вчора стала чемпіоном Європи. Хоча одна претензія до Петракова все-таки є... В команді три напівзірки, а гонору у кожного такого гравця хватить на чотири Французьких збірних, якщо не більше. Зіркова хвороба лікується просто: преміальними та відстороненням від ігор у команді. Інше питання, що крім цих трьох напівзірок НІКОГО запрошувати в збірну. Назвати конкретні прізвища - да майже весь склад збірної, якщо не весь...
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    cucumber
    cucumber, 02.09.2021 13:38
    0
    umnuy2, 02.09.2021 13:33
    так это с казахами а что будет с францией....там крестик во рту(как петраков держал при вар) не поможет
    так у нашего тренера магический тип мышления? ну тогда пусть лучше сливают
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    umnuy2
    umnuy2, 02.09.2021 13:33
    +2
    и вообще позорище за 30 лет только раз при блохе играли на чм
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    umnuy2
    umnuy2, 02.09.2021 13:33
    0
    kaka, 02.09.2021 13:30
    видя что Каравай не тянет кто не заменил его? ну конечно Петраков ни в чем не виноват
    так это с казахами а что будет с францией....там крестик во рту(как петраков держал при вар) не поможет
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    umnuy2
    umnuy2, 02.09.2021 13:31
    -1
    cucumber, 02.09.2021 13:28
    Начали сливать Петракова, сперва команда, теперь эксперты.
    а чё его сливать-результат даст с францией все заткнутся----не даст подтвердит что он не для взрослого футбола....
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    kaka
    online
    kaka, 02.09.2021 13:30
    +4
    Aleks Maydan, 02.09.2021 13:17
    Треба говорити тренеру так,Петраков і Сидорчук не попали в пусті ворота,Петраков і Пятов не прикрили ближній кут,Петраков і Караваєв склади план на гру...Якось так?
    видя что Каравай не тянет кто не заменил его? ну конечно Петраков ни в чем не виноват
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    umnuy2
    umnuy2, 02.09.2021 13:29
    +1
    u6464u, 02.09.2021 13:21
    Человек так говорит потому что работает с командой без году неделя, и этих игроков кроме пару человек он не приглашал, а достались они ему в наследство, и этот Левченко прекрасно всё знает но нутро такое гнилое лишь бы прицепиться до чего то к Петракова, на Шеву ты бы такое сказал , говнюк.
    кроме пару человек....ну пусть сменит всех)))наберёт секанов.....это сборная там лучшие и основные кто в поле человек 6-7 обойма он их бы и так взял без того его они или не его................не потянит он-молодёжный и взрослый футбик две большие разниы-не зря же мы чемпионы мира там а тут никто
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    cucumber
    cucumber, 02.09.2021 13:28
    +1
    Начали сливать Петракова, сперва команда, теперь эксперты.
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    u6464u
    u6464u, 02.09.2021 13:21
    0
    Человек так говорит потому что работает с командой без году неделя, и этих игроков кроме пару человек он не приглашал, а достались они ему в наследство, и этот Левченко прекрасно всё знает но нутро такое гнилое лишь бы прицепиться до чего то к Петракова, на Шеву ты бы такое сказал , говнюк.
    Ссылка
    Aleks Maydan
    Aleks Maydan, 02.09.2021 13:17
    +4
    Треба говорити тренеру так,Петраков і Сидорчук не попали в пусті ворота,Петраков і Пятов не прикрили ближній кут,Петраков і Караваєв склади план на гру...Якось так?
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 02.09.2021 13:17
    0
    Петраков-временщик..... после провала в отборе придет европейский коуч
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    umnuy2
    umnuy2, 02.09.2021 13:15
    +2
    тоже это сразу заметил-вангую будет конфликт с лидерами команды...
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