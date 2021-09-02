Стала известна бригада арбитров матча Украина – Франция

На поединке отборочного турнира ЧМ-2022 Украина - Франция будет работать судейская бригада из Словении во главе с 42-летним Славко Винчичем.

На линиях ему будут помогать Томаш Кланчик и Андреж Ковачич. Четвертый арбитр - Раде Обренович. Арбитр системы ВАР - Бастиан Данкерт (Германия). Ассистент арбитра системы ВАР - Юре Прапротник (Словения). Судейский наблюдатель - Франческо Бьянчи (Швейцария). Делегат УЕФА - Артурс Гайделс (Латвия).

Матч состоится 4 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 21:45 по Киеву.

Напомним, что матч с Францией пропустит один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко.