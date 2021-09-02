Стала известна бригада арбитров матча Украина – Франция

На игре будут работать судьи из Словении

  • 02.09.2021 12:52
  • 1611 просмотров
  • 1 комментарий
Стала известна бригада арбитров матча Украина – Франция
© Getty Images/Global Images Ukraine

На поединке отборочного турнира ЧМ-2022 Украина - Франция будет работать судейская бригада из Словении во главе с 42-летним Славко Винчичем.

На линиях ему будут помогать Томаш Кланчик и Андреж Ковачич. Четвертый арбитр - Раде Обренович. Арбитр системы ВАР - Бастиан Данкерт (Германия). Ассистент арбитра системы ВАР - Юре Прапротник (Словения). Судейский наблюдатель - Франческо Бьянчи (Швейцария). Делегат УЕФА - Артурс Гайделс (Латвия).

Матч состоится 4 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 21:45 по Киеву.

Напомним, что матч с Францией пропустит один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 02.09.2021 14:28
    0
    Разве это так важно?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности