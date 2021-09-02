Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Знал, что наши игроки – зажравшиеся пижоны»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прошелся по игрокам сборной Украины из-за ничьей национальной команды с Казахстаном (2:2) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Казахстан – Украина – 2:2. Я знал, что наши игроки – зажравшиеся пижоны, но не знал что на столько. Опозорили страну и подвели главного тренера. Еще раз убеждаюсь, сытые коты не могут быть профессионалами. У них все – хи-хи, ха-ха, а потом извините. Ваши извинения никому не нужны. Вы одеваете футболку национальной сборной. В вашу честь исполняют национальный гимн, буратины неотесанные», - написал Заховайло в Facebook.