Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Знал, что наши игроки – зажравшиеся пижоны»

Специалист жестко раскритиковал футболистов сборной Украины

  • 02.09.2021 11:38
  • 3573 просмотра
  • 9 комментариев
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Знал, что наши игроки – зажравшиеся пижоны»
© УАФ

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прошелся по игрокам сборной Украины из-за ничьей национальной команды с Казахстаном (2:2) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Казахстан – Украина – 2:2. Я знал, что наши игроки – зажравшиеся пижоны, но не знал что на столько. Опозорили страну и подвели главного тренера. Еще раз убеждаюсь, сытые коты не могут быть профессионалами. У них все – хи-хи, ха-ха, а потом извините. Ваши извинения никому не нужны. Вы одеваете футболку национальной сборной. В вашу честь исполняют национальный гимн, буратины неотесанные», - написал Заховайло в Facebook.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 02.09.2021 12:51
    0
    зачем им убиваться за сборную-живут и зарабатывают большинство за границей плюс шальные деньги олигархов
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    Chystyi_stavok
    online
    Chystyi_stavok, 02.09.2021 12:13 (изменен)
    +2
    Якщо не враховувати ту феєричну кваліфікацію на ЧЄ-2020, то за часів навіть того ж Фоменка наша збірна хоча би у відборі не просирала командам такого рівня. Якщо зазвичай було не просто взяти по-максимуму очок у суперників з 1-3 кошиків, то з 4-6 перемоги були законно.
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 02.09.2021 12:04
    -1
    Юрий Щербань, 02.09.2021 11:42
    100 % пижоны еще какие и пятов ему бьют а он на колени падает заранее а мячи над руками залетают
    Стар Андрюха,зрение некудышное
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 02.09.2021 12:03
    +5
    Face Control, 02.09.2021 11:51
    А тренер типа ни в чём не виноват?
    Держал каравая 96 минут на поле (((
    Через его фланг в первом тайме 5 раз могли забить потом вар помог.....меняй его он же не успевает....нет оставил.....а потом я же сам забить не могу
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 02.09.2021 11:55
    +2
    Face Control, 02.09.2021 11:51
    А тренер типа ни в чём не виноват?
    А шо тренер, сам забивать должен выйти из 1ОО5ОО моментов или знать о лаже с защитником/воротником и тд? Шева отчасти не даром свалил пиная на "мастерство" игроков, где-то правда в этом есть, да и других более надежных игроков нет, еле состав набрали и то нап. молодое и не в форме, воротник вообще с пенсии взят и тд
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    Face Control
    Face Control, 02.09.2021 11:51
    +3
    А тренер типа ни в чём не виноват?
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    Андрій Шпилько
    online
    Андрій Шпилько, 02.09.2021 11:47
    +3
    Юрий Щербань, 02.09.2021 11:42
    100 % пижоны еще какие и пятов ему бьют а он на колени падает заранее а мячи над руками залетают
    До чого тут Пятов? Коли з такої сили і з такої дистанції наносять удар! Кавараєв твій - де був? Чому із за нього 2 голи забили? Він відпустив гравця - 2 раза. До воротаря тут взагалі питань 0, більше того, якби не він - було би 3-2.
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    Юрий Щербань
    online
    Юрий Щербань, 02.09.2021 11:42
    +2
    100 % пижоны еще какие и пятов ему бьют а он на колени падает заранее а мячи над руками залетают
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    Drema17
    online
    Drema17, 02.09.2021 11:42
    +6
    ,,💯👍👍👍👏👏👏
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