САУЛЬ: «Покинуть Атлетико – самое тяжелое решение в жизни»

Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес прокомментировал свой переход в «Челси» в последний день трансферного окна:

«Когда на меня вышел с предложением «Челси», я сказал своим агентам, что мне нужно немного времени посоветоваться с семьей. Еще за два дня до этого я говорил с женой, и мы тогда считали, что останемся в Мадриде. В «Атлетико» я всегда чувствовал себя хорошо.

Однако, в последнее время я начал понимать, что топчусь на месте, потому что был вынужден играть не на своей позиции. Мой разум отказывался принять новую роль и новое место на поле. Я говорил об этом с Симеоне несколько раз.

Я во всем обязан Диего, и у меня очень теплые отношения с ним, но он должен быть эгоистичным в вопросах построения команды — это нормально. Если он думает, что со мной на фланге оборона команды работает лучше, то я и был вынужден там играть.

Думаю, что в итоге все сложилось как нельзя лучше для всех сторон. Атлетико нашло финансовые возможности подписать Гризманна, а я перехожу в большой клуб, который очень хотел меня заполучить.

Решение покинуть «Атлетико» было самым трудным в моей жизни, поэтому я говорил с очень многими людьми. Жаль, что не смог попрощаться с фанатами».