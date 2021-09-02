САУЛЬ: «Покинуть Атлетико – самое тяжелое решение в жизни»

Испанский хавбек – о переходе в «Челси»

  • 02.09.2021 11:45
  • 493 просмотра
  • 0 комментариев
САУЛЬ: «Покинуть Атлетико – самое тяжелое решение в жизни»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Ньигес

Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес прокомментировал свой переход в «Челси» в последний день трансферного окна:

«Когда на меня вышел с предложением «Челси», я сказал своим агентам, что мне нужно немного времени посоветоваться с семьей. Еще за два дня до этого я говорил с женой, и мы тогда считали, что останемся в Мадриде. В «Атлетико» я всегда чувствовал себя хорошо.

Однако, в последнее время я начал понимать, что топчусь на месте, потому что был вынужден играть не на своей позиции. Мой разум отказывался принять новую роль и новое место на поле. Я говорил об этом с Симеоне несколько раз.

Я во всем обязан Диего, и у меня очень теплые отношения с ним, но он должен быть эгоистичным в вопросах построения команды — это нормально. Если он думает, что со мной на фланге оборона команды работает лучше, то я и был вынужден там играть.

Думаю, что в итоге все сложилось как нельзя лучше для всех сторон. Атлетико нашло финансовые возможности подписать Гризманна, а я перехожу в большой клуб, который очень хотел меня заполучить.

Решение покинуть «Атлетико» было самым трудным в моей жизни, поэтому я говорил с очень многими людьми. Жаль, что не смог попрощаться с фанатами». 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности