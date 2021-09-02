Зинченко – лучший игрок Украины в матче с Казахстаном по оценкам Instat

Украинский хавбек получил больше всех баллов

  • 02.09.2021 10:49
  • 548 просмотров
  • 4 комментария
Зинченко – лучший игрок Украины в матче с Казахстаном по оценкам Instat
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

По итогам матча отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина (2:2) компания Instat назвала лучших футболистов. Самым полезным игроком стал полузащитник хозяев поля, автор дубля — Руслан Валиуллин. Рейтинг эффективности его игры составил 332 балла.

В составе сине-желтых наивысшую оценку получил полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко — 303 балла. В активе нашего английского легионера было 102 ТТД при браке 11%, он выиграл девять единоборств, совершил четыре удачные обводки, отдал одну острую передачу и нанес один удар по воротам.

В тройку лучших игроков сборной Украины также вошли Андрей Ярмоленко (299 баллов) и Виталий Миколенко (298 баллов).

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    norma_zap
    online
    norma_zap, 02.09.2021 11:18
    0
    По мне так часто затягивал с пасом на "чуть-чуть ", но креатив терялся.
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    marioncobretti
    marioncobretti, 02.09.2021 11:16
    0
    Читаю украинскую версию: "В активі англійського легіонера було 102 ТТД при шлюбі 11%" Владе Седан надо бы "шлюбный" процент подтянуть)
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    NeRoN69
    online
    NeRoN69, 02.09.2021 11:10
    0
    Жёлтую получил умышленно, чтобы не сыграть с французами, на фоне которых выглядел бы недоучкой-любителем
    Ссылка
    NeRoN69
    online
    NeRoN69, 02.09.2021 11:07
    0
    Его необязательный фол в центре поля привёл к 1-му голу в наши ворота.
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