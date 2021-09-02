Зинченко – лучший игрок Украины в матче с Казахстаном по оценкам Instat

По итогам матча отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина (2:2) компания Instat назвала лучших футболистов. Самым полезным игроком стал полузащитник хозяев поля, автор дубля — Руслан Валиуллин. Рейтинг эффективности его игры составил 332 балла.

В составе сине-желтых наивысшую оценку получил полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко — 303 балла. В активе нашего английского легионера было 102 ТТД при браке 11%, он выиграл девять единоборств, совершил четыре удачные обводки, отдал одну острую передачу и нанес один удар по воротам.

В тройку лучших игроков сборной Украины также вошли Андрей Ярмоленко (299 баллов) и Виталий Миколенко (298 баллов).