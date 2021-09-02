Игорь ХАРАТИН: «Хочется выиграть чемпионат с Легией»

Украинский хавбек высказался о переходе в польский клуб

  • 02.09.2021 10:21
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Игорь ХАРАТИН: «Хочется выиграть чемпионат с Легией»
© Футбол 1/2/3. Игорь Харатин

26-летний игрок сборной Украины Игорь Харатин поделился впечатлениями после перехода в «Легию».

«Когда я уже прилетел в Польщу, то поговорил с Абу Ханной о «Легии».

Мне лучше всего играть на позиции опорного полузащитника, но могу сыграть и в центре защиты. Эти позиции для меня самые лучшие.

Конечно, мне хочется выиграть чемпионат. Для меня это очень важно, потому что в «Ференцвароше» мы выиграли чемпионат три раза подряд. «Легия» также выиграла титул. Важно, когда клуб хочет становиться лучше и выиграть все. Я хочу выиграть чемпионат и попасть в еврокубки», - сказал Харатин.

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Источник — Sport.ua

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