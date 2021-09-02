Турция, Россия или Катар? Куда еще может перейти Владислав Супряга

Выбор, мягко говоря, не впечатляющий…

  • 02.09.2021 09:22
  • 1110 просмотров
  • 5 комментариев
Турция, Россия или Катар? Куда еще может перейти Владислав Супряга
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Форвард «Динамо» Владислав Супряга, вокруг которого все лето буквально роились трансферные слухи, так и не переехал в итальянскую Серию А, где уже закрылось окно переходов.

Буквально в последний момент об аренде игрока «Динамо» все-таки договорилась «Специя», но этот клуб на 15 минут не успел с регистрацией документов, и сделка сорвалась.

В то же время, как сообщалось в итальянских СМИ, окружение Супряги все еще надеется найти для форварда интересный вариант в одном из чемпионатов, где трансферное окно все еще открыто.

Из таблицы ниже видно, что таких лиг не так уж и много…

Страна

Окно трансферов закрывается

Украина

3 сентября

Болгария

6 сентября

Румыния

6 сентября

Словакия

6 сентября

Россия

7 сентября

Чехия

8 сентября

Турция

8 сентября

Израиль

14 сентября

Сербия

17 сентября

Саудовская Аравия

18 сентября

Катар

30 сентября
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 02.09.2021 09:37
    +2
    В Черноморец может
    Ссылка
    steelmaker
    online
    steelmaker, 02.09.2021 09:37
    +4
    cucumber, 02.09.2021 09:36
    предположу, что в каждой из этих стран менеджмент Динамо будет опаздывать на 15 минут сразу после закрытия трансферного окна
    Просто в каждой из этих стран люди уже давно научились пользоваться чем-то более быстрым, чем факс...
    Ссылка
    Slevin
    Slevin, 02.09.2021 09:36
    0
    та отдайте его в аренду в любой украинский клуб.
    это будет win-win для всех
    Ссылка
    kadaad
    online
    kadaad, 02.09.2021 09:36
    +3
    Он никому не нужен.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 02.09.2021 09:36
    +2
    предположу, что в каждой из этих стран менеджмент Динамо будет опаздывать на 15 минут сразу после закрытия трансферного окна
    Ссылка
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