Турция, Россия или Катар? Куда еще может перейти Владислав Супряга

Форвард «Динамо» Владислав Супряга, вокруг которого все лето буквально роились трансферные слухи, так и не переехал в итальянскую Серию А, где уже закрылось окно переходов.

Буквально в последний момент об аренде игрока «Динамо» все-таки договорилась «Специя», но этот клуб на 15 минут не успел с регистрацией документов, и сделка сорвалась.

В то же время, как сообщалось в итальянских СМИ, окружение Супряги все еще надеется найти для форварда интересный вариант в одном из чемпионатов, где трансферное окно все еще открыто.

Из таблицы ниже видно, что таких лиг не так уж и много…