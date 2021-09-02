Турция, Россия или Катар? Куда еще может перейти Владислав Супряга

Форвард «Динамо» Владислав Супряга, вокруг которого все лето буквально роились трансферные слухи, так и не переехал в итальянскую Серию А, где уже закрылось окно переходов.
Буквально в последний момент об аренде игрока «Динамо» все-таки договорилась «Специя», но этот клуб на 15 минут не успел с регистрацией документов, и сделка сорвалась.
В то же время, как сообщалось в итальянских СМИ, окружение Супряги все еще надеется найти для форварда интересный вариант в одном из чемпионатов, где трансферное окно все еще открыто.
Из таблицы ниже видно, что таких лиг не так уж и много…
|
Страна
|
Окно трансферов закрывается
|
Украина
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3 сентября
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Болгария
|
6 сентября
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Румыния
|
6 сентября
|
Словакия
|
6 сентября
|
Россия
|
7 сентября
|
Чехия
|
8 сентября
|
Турция
|
8 сентября
|
Израиль
|
14 сентября
|
Сербия
|
17 сентября
|
Саудовская Аравия
|
18 сентября
|
Катар
|
30 сентября
Источник — Sport.ua
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