Матч Калинина – Кербер перенесен

На Открытом чемпионате США по теннису перенесены на четверг несколько матчей. Причина – проблемы с выдвижной крышей на Стадионе Луи Армстронга – втором по значимости корте турнира.

Вечером 1 сентября в Нью-Йорке пошел сильный дождь, и вода сбоку попадала на стадион, хотя крыша была закрыта. В связи с этим украинка Ангелина Калинина и немка Анжелик Кербер выйдут на корт в четверг, 2 сентября, третьим запуском.

Кроме того, были также перенесены парные матчи с участием украинок. Марта Костюк/Даяна Ястремская, а также Людмила Киченок (в паре с японкой Макото Ниномия) сыграют на своих кортах пятым запуском.

Также пятым запуском в парном турнире будут играть Надежда Киченок (в дуэте с румынкой Ралукой Олару) и Ангелина Калинина (с чешкой Ренатой Ворачовой). Игровой день в Нью-Йорке начнется в 18:00 по Киеву.

Напомним, ранее Катерина Бондаренко вылетела из парного разряда US Open.