Даниил СИКАН: «Все хотели добыть 3 очка»

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан подвел итог матча с Казахстаном (2:2) в рамках отбора к ЧМ-2022. Напомним, что Сикан забил гол в ворота казахов на 90+3 минуте, а через минуту соперник сравнял счет.
– Поздравляем с дебютом, но вы бы хотели, чтобы ваш гол и результат имели бы другой привкус.
– Конечно, все сегодня хотели добыть 3 очка.
– Вы вышли на замену. Все было по сценарию Петракова. Я слышал, что он говорил вам на тренировке: «Выходишь и хоронишь». Когда забили, показалось, что слова тренера осуществились?
– Я помню эти слова еще с первого матча чемпионата мира U-20. Он говорил выходить и забивать голы. Сегодня это продолжилось.
– Почему пропустили второй гол? Это концентрация или усталость обороны?
– Даже не могу сказать, концентрация это или усталость. Я думаю, что больше такое не повторится. Уже в следующем матче будем играть внимательнее в обороне.
– Петраков нашел слова в раздевалке?
– Васильевич сказал пару слов, что так нельзя играть. Думаю, мы сделаем выводы и к следующему матчу подойдем лучше.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
И потом, в отпичии от тебя он вышел и забил, а не на клаве отстукивает всякий бред. Скромнее надо быть.
И потом, в отпичии от тебя он вышел и забил, а не на клаве отстукивает всякий бред. Скромнее надо быть.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.