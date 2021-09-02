Даниил СИКАН: «Все хотели добыть 3 очка»

Форвард сборной Украины – о ничьей с Казахстаном

  • 02.09.2021 07:53
  • 1865 просмотров
  • 4 комментария
Даниил СИКАН: «Все хотели добыть 3 очка»
© Фото Ольги Щербицкой. Даниил Сикан

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан подвел итог матча с Казахстаном (2:2) в рамках отбора к ЧМ-2022. Напомним, что Сикан забил гол в ворота казахов на 90+3 минуте, а через минуту соперник сравнял счет.

– Поздравляем с дебютом, но вы бы хотели, чтобы ваш гол и результат имели бы другой привкус.
– Конечно, все сегодня хотели добыть 3 очка.

– Вы вышли на замену. Все было по сценарию Петракова. Я слышал, что он говорил вам на тренировке: «Выходишь и хоронишь». Когда забили, показалось, что слова тренера осуществились?
– Я помню эти слова еще с первого матча чемпионата мира U-20. Он говорил выходить и забивать голы. Сегодня это продолжилось.

– Почему пропустили второй гол? Это концентрация или усталость обороны?
– Даже не могу сказать, концентрация это или усталость. Я думаю, что больше такое не повторится. Уже в следующем матче будем играть внимательнее в обороне.

– Петраков нашел слова в раздевалке?
– Васильевич сказал пару слов, что так нельзя играть. Думаю, мы сделаем выводы и к следующему матчу подойдем лучше.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Анатолій Чорнобук
    online
    Анатолій Чорнобук, 02.09.2021 09:29
    -1
    Гнилими помідорами треба а не на ВИ... І коліном під сраку. Щоб краще бігав
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
    Анатолій Чорнобук, 02.09.2021 09:25
    0
    zac1310, 02.09.2021 08:40
    многолетний доумок, а по какой причине, на основании чего Вы делаете такой вывод?
    И потом, в отпичии от тебя он вышел и забил, а не на клаве отстукивает всякий бред. Скромнее надо быть.
    А чим він краший від лікаря що спасає тисячі життів??? Повагу заробити треба...
    Ссылка
    zac1310
    zac1310, 02.09.2021 08:40
    0
    Анатолій Чорнобук, 02.09.2021 08:07
    Хто цього малолітнього недоумка на ВИ називає?
    многолетний доумок, а по какой причине, на основании чего Вы делаете такой вывод?
    И потом, в отпичии от тебя он вышел и забил, а не на клаве отстукивает всякий бред. Скромнее надо быть.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
    Анатолій Чорнобук, 02.09.2021 08:07
    -5
    Хто цього малолітнього недоумка на ВИ називає?
    Ссылка
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