Иван ГЕЦКО: «Шок. Так упустить победу — это нужно уметь»

Специалист разочарован ничьей Украины с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022 (2:2)

  • 02.09.2021 04:35
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Иван ГЕЦКО: «Шок. Так упустить победу — это нужно уметь»
© УАФ

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился мнением о выездной ничьей украинской национальной команды с Казахстаном (2:2) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Если одним словом, то — шок. Ведь еще в первом тайме спокойно могли снять с повестки дня вопрос о победителе. Создать столько голевых моментов, дважды забить, а в итоге в компенсированное время упустить победу — это нужно уметь.

А если вспомнить ход первого поединка, состоявшегося в Киеве, где наши тоже растранжирили свои шансы отличиться, то получается, что по своей воле подарили Казахстану очень ценные очки. Кого же тогда побеждать, если мы еще хотим завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира?

А пока у меня перед глазами последняя атака казахов, во время которой Александр Караваев не доиграл до конца, а Андрей Пятов забыл, что ближний угол — вратарский. И пропустили. Как с такой игрой побеждать Францию?», — заявил Гецко.

Матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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