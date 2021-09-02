Руслан ВАЛИУЛЛИН: «Игра сложилась тяжело. Мы пропустили два раза»

26-летний футболист сборной Казахстана Руслан Валиуллин, забивший два мяча в ворота сборной Украины в поединке отбора на ЧМ-2022 (2:2), подвел итоги матча.

— Игра, вы сами видели, сложилась очень тяжело. Мы пропустили два раза и пришлось отыгрываться. Для меня всегда честь выступать за сборную, тем более, это были мои первые мячи за сборную. Очень приятно, я горд. Хотел бы посвятить их моей бабушке, потому что позавчера ее не стало. Я посвящаю свои мячи моей бабушке. Спасибо всем за поддержку.

— Каково было играть в присутствии болельщиков? Соскучились по этой атмосфере?

— Да. В условиях карантина мы играли в чемпионате без болельщиков, было тяжело, не чувствовалась поддержка. Но сегодня, благодаря тому, что были наши болельщики, мы чувствовали эту поддержку, они нам задавали импульс, вдохновляли нас идти вперед и не отступать. Поэтому мы играли до конца. Из-за этого мы вырвали ничью в конце матча. Это их заслуга тоже.

— В первом тайме вы активно участвовали в атаке. Это была установка тренера?

— Конечно, нам тренер Талгат Маруанович всегда говорит играть в футбол, не бояться, не сидеть сзади. По возможности мы всегда стараемся играть вперед, не держать сзади мяч. Он сказал не отсиживаться. Вся наша философия теперь будет строиться на игре вперед, не боясь.