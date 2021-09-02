Дания
2 : 0
Шотландия
01.09.2021, FT

Дания — Шотландия — 2:0. Видео голов и обзор матча

Хозяева добились уверенной победы в матче отбора на ЧМ-2022

  • 02.09.2021 03:35
  • 66 просмотров
  • 1 комментарий
Дания — Шотландия — 2:0. Видео голов и обзор матча
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В поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Дании дома обыграла национальную команду Шотландии со счетом 2:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Дания — Шотландия — 2:0
Голы: Васс, 14, Мехле, 15

События матча
15' ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Дания).
14' ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Васс (Дания).
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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    d.suvorov
    online
    d.suvorov, 02.09.2021 04:27
    0
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