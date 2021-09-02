В поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Дании дома обыграла национальную команду Шотландии со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Дания — Шотландия — 2:0
Голы: Васс, 14, Мехле, 15
События матча
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Дания).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Васс (Дания).
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Источник — Футбол 1/2/3
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