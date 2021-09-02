Вратарь Казахстана: «Так в обороне нельзя играть»

28-летний вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов подвел итоги матча с Украиной (2:2) в отборочном турнире к чемпионату мира-2022.
— Как вам на протяжении двух игр удается выручать ребят, такие голевые моменты были?
— Я бы не сказал, что у меня именно лично потрясающая игра — тут более командные взаимодействия. Важно, что мы вместе добиваемся положительного результата, это самое главное.
— У ворот вы видите много ошибок, которые со стороны виднее вам. Что вы заметили, какие лично выводы для себя сделали?
— Сейчас будем просматривать, в чем ошибки, где не доработали. В любом случае, так в обороне нельзя играть. Будем анализировать, просматривать и готовиться к следующей игре.
— Уже есть какие-то заготовки к матчу с Финляндией?
— Даже если бы они были, я бы их вам не рассказал.
Источник — Sports.kz
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