Вратарь Казахстана: «Так в обороне нельзя играть»

Стас Покатилов недоволен действиями своих защитников в матче с Украиной (2:2)

  • 02.09.2021 02:43
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Вратарь Казахстана: «Так в обороне нельзя играть»
© Sports.kz. Стас Покатилов

28-летний вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов подвел итоги матча с Украиной (2:2) в отборочном турнире к чемпионату мира-2022.

— Как вам на протяжении двух игр удается выручать ребят, такие голевые моменты были?
— Я бы не сказал, что у меня именно лично потрясающая игра — тут более командные взаимодействия. Важно, что мы вместе добиваемся положительного результата, это самое главное.

— У ворот вы видите много ошибок, которые со стороны виднее вам. Что вы заметили, какие лично выводы для себя сделали?
— Сейчас будем просматривать, в чем ошибки, где не доработали. В любом случае, так в обороне нельзя играть. Будем анализировать, просматривать и готовиться к следующей игре.

— Уже есть какие-то заготовки к матчу с Финляндией?
— Даже если бы они были, я бы их вам не рассказал.

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Источник — Sports.kz

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