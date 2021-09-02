Даниил Сикан вошел в десятку самых молодых бомбардиров сборной Украины

Дебют за сборную Украины 20-летний форвард «Шахтера» Даниил Сикан отметил голом. Он стал 11-м игроком, забивавшим за главную команду страны в возрасте меньше 21 года. Причем раньше Сикана открывали голевой счет только шесть бомбардиров. К слову, в столь юном возрасте первый мяч в официальном матче забивали лишь Андрей Ярмоленко и Ярослав Ракицкий.
Самые молодые бомбардиры сборной Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
19 лет 166 дней
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
29.05.2016
|
ТМ
|
Румыния (н)
|
4:3
|
19 лет 215 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
01.05.1996
|
ТМ
|
Турция (г)
|
2:3
|
19 лет 311 дней
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
18.05.1993
|
ТМ
|
Литва (г)
|
2:1
|
19 лет 317 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
05.09.2009
|
ЧМ
|
Андорра (д)
|
5:0
|
19 лет 363 дня
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
22.08.2007
|
ТМ
|
Узбекистан (д)
|
2:1
|
20 лет 72 дня
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
14.10.2009
|
ЧМ
|
Андорра (г)
|
6:0
|
20 лет 138 дней
|
Даниил СИКАН
|
01.09.2021
|
ЧМ
|
Казахстан (г)
|
2:2
|
20 лет 197 дня
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
02.06.2010
|
ТМ
|
Норвегия (г)
|
1:0
|
20 лет 241 день
|
Адриан ПУКАНЫЧ
|
18.02.2004
|
ТМ
|
Ливия (г)
|
1:1
|
20 лет 242 дня
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
29.05.2010
|
ТМ
|
Румыния (д)
|
3:2
* на день первого гола.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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