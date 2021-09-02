Даниил Сикан вошел в десятку самых молодых бомбардиров сборной Украины

Дебют за сборную Украины 20-летний форвард «Шахтера» Даниил Сикан отметил голом. Он стал 11-м игроком, забивавшим за главную команду страны в возрасте меньше 21 года. Причем раньше Сикана открывали голевой счет только шесть бомбардиров. К слову, в столь юном возрасте первый мяч в официальном матче забивали лишь Андрей Ярмоленко и Ярослав Ракицкий.

Самые молодые бомбардиры сборной Украины

Возраст* Игрок Дата Ранг Соперник Счет 19 лет 166 дней Александр ЗИНЧЕНКО 29.05.2016 ТМ Румыния (н) 4:3 19 лет 215 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 01.05.1996 ТМ Турция (г) 2:3 19 лет 311 дней Дмитрий МИХАЙЛЕНКО 18.05.1993 ТМ Литва (г) 2:1 19 лет 317 дней Андрей ЯРМОЛЕНКО 05.09.2009 ЧМ Андорра (д) 5:0 19 лет 363 дня Александр ГЛАДКИЙ 22.08.2007 ТМ Узбекистан (д) 2:1 20 лет 72 дня Ярослав РАКИЦКИЙ 14.10.2009 ЧМ Андорра (г) 6:0 20 лет 138 дней Даниил СИКАН 01.09.2021 ЧМ Казахстан (г) 2:2 20 лет 197 дня Роман ЗОЗУЛЯ 02.06.2010 ТМ Норвегия (г) 1:0 20 лет 241 день Адриан ПУКАНЫЧ 18.02.2004 ТМ Ливия (г) 1:1 20 лет 242 дня Евгений КОНОПЛЯНКА 29.05.2010 ТМ Румыния (д) 3:2

* на день первого гола.