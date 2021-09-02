Даниил Сикан вошел в десятку самых молодых бомбардиров сборной Украины

Дебютный гол за национальную команду форвард «Шахтера» забил в 20 лет 138 дней

  • 02.09.2021 01:35
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Даниил Сикан вошел в десятку самых молодых бомбардиров сборной Украины
© Фото Ольги Щербицкой. Даниил Сикан

Дебют за сборную Украины 20-летний форвард «Шахтера» Даниил Сикан отметил голом. Он стал 11-м игроком, забивавшим за главную команду страны в возрасте меньше 21 года. Причем раньше Сикана открывали голевой счет только шесть бомбардиров. К слову, в столь юном возрасте первый мяч в официальном матче забивали лишь Андрей Ярмоленко и Ярослав Ракицкий.

Самые молодые бомбардиры сборной Украины

Возраст*

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

19 лет 166 дней

Александр ЗИНЧЕНКО

29.05.2016

ТМ

Румыния (н)

4:3

19 лет 215 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

01.05.1996

ТМ

Турция (г)

2:3

19 лет 311 дней

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

18.05.1993

ТМ

Литва (г)

2:1

19 лет 317 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

05.09.2009

ЧМ

Андорра (д)

5:0

19 лет 363 дня

Александр ГЛАДКИЙ

22.08.2007

ТМ

Узбекистан (д)

2:1

20 лет 72 дня

Ярослав РАКИЦКИЙ

14.10.2009

ЧМ

Андорра (г)

6:0

20 лет 138 дней

Даниил СИКАН

01.09.2021

ЧМ

Казахстан (г)

2:2

20 лет 197 дня

Роман ЗОЗУЛЯ

02.06.2010

ТМ

Норвегия (г)

1:0

20 лет 241 день

Адриан ПУКАНЫЧ

18.02.2004

ТМ

Ливия (г)

1:1

20 лет 242 дня

Евгений КОНОПЛЯНКА

29.05.2010

ТМ

Румыния (д)

3:2

* на день первого гола.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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