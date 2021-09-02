Андрей Пятов стал самым возрастным вратарем в истории сборной Украины

Матч против Казахстана он провел в 37 лет 65 дней

  • 02.09.2021 01:22
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Андрей Пятов стал самым возрастным вратарем в истории сборной Украины
© УАФ. Андрей Пятов

На матч с Казахстаном (2:2) Андрей Пятов вышел в 37 лет 65 дней. Тем самым он возглавил список самых старших вратарей сборной Украины, обойдя Александра Шовковского. В более «преклонном» возрасте за нашу национальную команду выступал только Анатолий Тимощук - 37 лет 83 дня.

Самые возрастные игроки сборной Украины

Возраст*

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

37 лет 83 дня

Анатолий ТИМОЩУК

21.06.2016

ЧЕф

Польша (н)

0:1

37 лет 65 дней

Андрей ПЯТОВ

01.09.2021

ЧМо

Казахстан (г)

2:2

37 лет 58 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

29.02.2012

ТМ

Израиль (г)

3:2

37 лет 34 дня

Вячеслав ШЕВЧУК

16.06.2016

ЧЕф

Сев. Ирландия (н)

0:2

36 лет 338 дней

Александр ГОРЯИНОВ

01.06.2012

ТМ

Австрия (г)

2:3

36 лет 149 дней

Руслан РОТАНЬ

27.03.2018

ТМ

Япония (н)

2:1

35 лет 264 дня

Андрей ШЕВЧЕНКО

19.06.2012

ЧЕф

Англия (д)

0:1

35 лет 36 дней

Олег ЛУЖНЫЙ

10.09.2003

ЧЕо

Испания (г)

1:2

34 года 228 дней

Андрей ДИКАНЬ

29.02.2012

ТМ

Израиль (г)

3:2

34 года 227 дней

Александр КУЧЕР

06.06.2017

ТМ

Мальта (н)

0:1

34 года 118 дней

ЭДМАР

12.10.2014

ЧЕо

Македония (д)

1:0

* на день последнего матча.

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    maxno
    online
    maxno, 02.09.2021 01:55
    0
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