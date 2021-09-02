Андрей Пятов стал самым возрастным вратарем в истории сборной Украины

На матч с Казахстаном (2:2) Андрей Пятов вышел в 37 лет 65 дней. Тем самым он возглавил список самых старших вратарей сборной Украины, обойдя Александра Шовковского. В более «преклонном» возрасте за нашу национальную команду выступал только Анатолий Тимощук - 37 лет 83 дня.

Самые возрастные игроки сборной Украины

Возраст* Игрок Дата Ранг Соперник Счет 37 лет 83 дня Анатолий ТИМОЩУК 21.06.2016 ЧЕф Польша (н) 0:1 37 лет 65 дней Андрей ПЯТОВ 01.09.2021 ЧМо Казахстан (г) 2:2 37 лет 58 дней Александр ШОВКОВСКИЙ 29.02.2012 ТМ Израиль (г) 3:2 37 лет 34 дня Вячеслав ШЕВЧУК 16.06.2016 ЧЕф Сев. Ирландия (н) 0:2 36 лет 338 дней Александр ГОРЯИНОВ 01.06.2012 ТМ Австрия (г) 2:3 36 лет 149 дней Руслан РОТАНЬ 27.03.2018 ТМ Япония (н) 2:1 35 лет 264 дня Андрей ШЕВЧЕНКО 19.06.2012 ЧЕф Англия (д) 0:1 35 лет 36 дней Олег ЛУЖНЫЙ 10.09.2003 ЧЕо Испания (г) 1:2 34 года 228 дней Андрей ДИКАНЬ 29.02.2012 ТМ Израиль (г) 3:2 34 года 227 дней Александр КУЧЕР 06.06.2017 ТМ Мальта (н) 0:1 34 года 118 дней ЭДМАР 12.10.2014 ЧЕо Македония (д) 1:0

* на день последнего матча.

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.