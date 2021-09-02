Андрей Пятов стал самым возрастным вратарем в истории сборной Украины

На матч с Казахстаном (2:2) Андрей Пятов вышел в 37 лет 65 дней. Тем самым он возглавил список самых старших вратарей сборной Украины, обойдя Александра Шовковского. В более «преклонном» возрасте за нашу национальную команду выступал только Анатолий Тимощук - 37 лет 83 дня.
Самые возрастные игроки сборной Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 83 дня
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
21.06.2016
|
ЧЕф
|
Польша (н)
|
0:1
|
37 лет 65 дней
|
Андрей ПЯТОВ
|
01.09.2021
|
ЧМо
|
Казахстан (г)
|
2:2
|
37 лет 58 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
29.02.2012
|
ТМ
|
Израиль (г)
|
3:2
|
37 лет 34 дня
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
16.06.2016
|
ЧЕф
|
Сев. Ирландия (н)
|
0:2
|
36 лет 338 дней
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
01.06.2012
|
ТМ
|
Австрия (г)
|
2:3
|
36 лет 149 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
27.03.2018
|
ТМ
|
Япония (н)
|
2:1
|
35 лет 264 дня
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
19.06.2012
|
ЧЕф
|
Англия (д)
|
0:1
|
35 лет 36 дней
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
10.09.2003
|
ЧЕо
|
Испания (г)
|
1:2
|
34 года 228 дней
|
Андрей ДИКАНЬ
|
29.02.2012
|
ТМ
|
Израиль (г)
|
3:2
|
34 года 227 дней
|
Александр КУЧЕР
|
06.06.2017
|
ТМ
|
Мальта (н)
|
0:1
|
34 года 118 дней
|
ЭДМАР
|
12.10.2014
|
ЧЕо
|
Македония (д)
|
1:0
* на день последнего матча.
ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.