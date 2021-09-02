Петраков – самый старший тренер-дебютант сборной Украины после Фоменко

В матче с Казахстаном (2:2) состоялась премьера 16-го по счету главного тренера сборной Украины Александра Петракова. При этом он стал самым возрастным наставником-дебютантом нашей национальной команды после Михаила Фоменко – 64 года 26 дней. К слову, ранее премьера выпадала на официальный матч у четырех тренеров украинцев. Анатолий Коньков в дебюте потерпел фиаско, а Йожеф Сабо, Андрей Баль и Андрей Шевченко, как и Фоменко, довольствовались ничьей.

Самые возрастные тренеры-дебютанты сборной Украины

Возраст Тренер Дата Ранг Соперник Счет 64 года 140 дней Михаил ФОМЕНКО 06.02.2013 ТМ Норвегия (н) 2:0 64 года 26 дней Александр ПЕТРАКОВ 01.09.2021 ЧМ Казахстан (г) 2:2 61 год 111 дней Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 26.04.2000 ТМ Болгария (г) 1:0 59 лет 113 дней Мирон МАРКЕВИЧ 25.05.2010 ТМ Литва (д) 4:0 54 года 295 дней Олег БАЗИЛЕВИЧ 27.04.1993 ТМ Израиль (д) 1:1 54 года 239 дней Андрей БАЛЬ 12.10.2012 ЧМ Молдова (г) 0:0 54 года 226 дней Йожеф САБО 12.10.1994 ЧЕ Словения (д) 0:0 51 год 202 дня Александр ЗАВАРОВ 14.11.2012 ТМ Болгария (г) 1:0 50 лет 15 дней Олег БЛОХИН 20.11.2002 ТМ Словакия (г) 1:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.