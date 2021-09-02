Петраков – самый старший тренер-дебютант сборной Украины после Фоменко

В матче с Казахстаном (2:2) состоялась премьера 16-го по счету главного тренера сборной Украины Александра Петракова. При этом он стал самым возрастным наставником-дебютантом нашей национальной команды после Михаила Фоменко – 64 года 26 дней. К слову, ранее премьера выпадала на официальный матч у четырех тренеров украинцев. Анатолий Коньков в дебюте потерпел фиаско, а Йожеф Сабо, Андрей Баль и Андрей Шевченко, как и Фоменко, довольствовались ничьей.
Самые возрастные тренеры-дебютанты сборной Украины
|
Возраст
|
Тренер
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
64 года 140 дней
|
Михаил ФОМЕНКО
|
06.02.2013
|
ТМ
|
Норвегия (н)
|
2:0
|
64 года 26 дней
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
01.09.2021
|
ЧМ
|
Казахстан (г)
|
2:2
|
61 год 111 дней
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
26.04.2000
|
ТМ
|
Болгария (г)
|
1:0
|
59 лет 113 дней
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
25.05.2010
|
ТМ
|
Литва (д)
|
4:0
|
54 года 295 дней
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
27.04.1993
|
ТМ
|
Израиль (д)
|
1:1
|
54 года 239 дней
|
Андрей БАЛЬ
|
12.10.2012
|
ЧМ
|
Молдова (г)
|
0:0
|
54 года 226 дней
|
Йожеф САБО
|
12.10.1994
|
ЧЕ
|
Словения (д)
|
0:0
|
51 год 202 дня
|
Александр ЗАВАРОВ
|
14.11.2012
|
ТМ
|
Болгария (г)
|
1:0
|
50 лет 15 дней
|
Олег БЛОХИН
|
20.11.2002
|
ТМ
|
Словакия (г)
|
1:1
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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