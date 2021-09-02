Петраков – самый старший тренер-дебютант сборной Украины после Фоменко

Первый матч у руля национальной дружины он провел в 64 года 26 дней

  • 02.09.2021 00:56
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Петраков – самый старший тренер-дебютант сборной Украины после Фоменко
© УАФ. Александр Петраков

В матче с Казахстаном (2:2) состоялась премьера 16-го по счету главного тренера сборной Украины Александра Петракова. При этом он стал самым возрастным наставником-дебютантом нашей национальной команды после Михаила Фоменко – 64 года 26 дней. К слову, ранее премьера выпадала на официальный матч у четырех тренеров украинцев. Анатолий Коньков в дебюте потерпел фиаско, а Йожеф Сабо, Андрей Баль и Андрей Шевченко, как и Фоменко, довольствовались ничьей.

Самые возрастные тренеры-дебютанты сборной Украины

Возраст

Тренер

Дата

Ранг

Соперник

Счет

64 года 140 дней

Михаил ФОМЕНКО

06.02.2013

ТМ

Норвегия (н)

2:0

64 года 26 дней

Александр ПЕТРАКОВ

01.09.2021

ЧМ

Казахстан (г)

2:2

61 год 111 дней

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

26.04.2000

ТМ

Болгария (г)

1:0

59 лет 113 дней

Мирон МАРКЕВИЧ

25.05.2010

ТМ

Литва (д)

4:0

54 года 295 дней

Олег БАЗИЛЕВИЧ

27.04.1993

ТМ

Израиль (д)

1:1

54 года 239 дней

Андрей БАЛЬ

12.10.2012

ЧМ

Молдова (г)

0:0

54 года 226 дней

Йожеф САБО

12.10.1994

ЧЕ

Словения (д)

0:0

51 год 202 дня

Александр ЗАВАРОВ

14.11.2012

ТМ

Болгария (г)

1:0

50 лет 15 дней

Олег БЛОХИН

20.11.2002

ТМ

Словакия (г)

1:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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