Роман Яремчук открыл «голевой счет Португалии» в сборной Украины

В поединке с Казахстаном (2:2) Роман Яремчук впервые представлял в сборной Украине португальскую «Бенфику». Этот своего рода дебют он отметил голом, став игроком 9-й зарубежной лиги, чьи полпреды забивали в рядах нашей национальной дружины. К слову, Яремчук первым из «пионеров-легионеров» отличился в матче ранга чемпионата мира.

Премьерные голы представителей зарубежных лиг за сборную Украины