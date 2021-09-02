Роман Яремчук открыл «голевой счет Португалии» в сборной Украины

В поединке с Казахстаном (2:2) Роман Яремчук впервые представлял в сборной Украине португальскую «Бенфику». Этот своего рода дебют он отметил голом, став игроком 9-й зарубежной лиги, чьи полпреды забивали в рядах нашей национальной дружины. К слову, Яремчук первым из «пионеров-легионеров» отличился в матче ранга чемпионата мира.
Премьерные голы представителей зарубежных лиг за сборную Украины
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Россия
|
03.06.1994
|
ТМ
|
Юрий САК
|
Спартак М
|
Болгария (г)
|
55' (1:1)
|
1:1
|
Италия
|
09.10.1999
|
ЧЕ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан
|
Россия (г)
|
87' (1:1)
|
1:1
|
Англия
|
17.04.2002
|
ТМ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Тоттенхэм
|
Грузия (д)
|
17' (1:0)
|
2:1
|
Бельгия
|
07.09.2002
|
ЧЕ
|
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ
|
Брюгге
|
Армения (г)
|
2' (1:0)
|
2:2
|
Германия
|
12.10.2002
|
ЧЕ
|
Андрей ВОРОНИН
|
Майнц
|
Греция (д)
|
90+1' (2:0)
|
2:0
|
Испания
|
05.09.2015
|
ЧЕ
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Севилья
|
Беларусь (д)
|
40' (3:0)
|
3:1
|
Греция
|
15.11.2016
|
ТМ
|
Евгений ШАХОВ
|
ПАОК
|
Сербия (д)
|
38' (1:0)
|
2:0
|
Турция
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Артем КРАВЕЦ
|
Кайсериспор
|
Сауд. Аравия (н)
|
32' (1:0)
|
1:1
|
Португалия
|
01.09.2021
|
ЧМ
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
Бенфика
|
Казахстан (г)
|
2' (1:0)
|
2:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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