Роман Яремчук открыл «голевой счет Португалии» в сборной Украины

За нашу национальную дружину забивали представители 9 зарубежных лиг

  • 02.09.2021 00:49
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Роман Яремчук открыл «голевой счет Португалии» в сборной Украины
© УАФ

В поединке с Казахстаном (2:2) Роман Яремчук впервые представлял в сборной Украине португальскую «Бенфику». Этот своего рода дебют он отметил голом, став игроком 9-й зарубежной лиги, чьи полпреды забивали в рядах нашей национальной дружины. К слову, Яремчук первым из «пионеров-легионеров» отличился в матче ранга чемпионата мира.

Премьерные голы представителей зарубежных лиг за сборную Украины

Страна

Дата

Ранг

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

Россия

03.06.1994

ТМ

Юрий САК

Спартак М

Болгария (г)

55' (1:1)

1:1

Италия

09.10.1999

ЧЕ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

Россия (г)

87' (1:1)

1:1

Англия

17.04.2002

ТМ

Сергей РЕБРОВ

Тоттенхэм

Грузия (д)

17' (1:0)

2:1

Бельгия

07.09.2002

ЧЕ

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ

Брюгге

Армения (г)

2' (1:0)

2:2

Германия

12.10.2002

ЧЕ

Андрей ВОРОНИН

Майнц

Греция (д)

90+1' (2:0)

2:0

Испания

05.09.2015

ЧЕ

Евгений КОНОПЛЯНКА

Севилья

Беларусь (д)

40' (3:0)

3:1

Греция

15.11.2016

ТМ

Евгений ШАХОВ

ПАОК

Сербия (д)

38' (1:0)

2:0

Турция

23.03.2018

ТМ

Артем КРАВЕЦ

Кайсериспор

Сауд. Аравия (н)

32' (1:0)

1:1

Португалия

01.09.2021

ЧМ

Роман ЯРЕМЧУК

Бенфика

Казахстан (г)

2' (1:0)

2:2
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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