Турция
2 : 2
Черногория
01.09.2021, FT

Турция – Черногория – 2:2. Гости спаслись на 90+7 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022

  • 02.09.2021 00:44
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Турция – Черногория – 2:2. Гости спаслись на 90+7 мин. Видео голов и обзор
© УЕФА

1 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2022. Турция на последних минутах потеряла победу в игре с Черногорией (2:2). 

Квалификация ЧМ-2022. Группа H, 4-й тур

Турция - Черногория - 2:2

Голы: Ундер, 9, Языджи, 31 – Марушич, 40, Радунович, 90+7.

ГОЛ! 1:0. Ундер, 9 мин.

ГОЛ! 2:0. Языджи, 31 мин.

ГОЛ! 2:1. Марушич, 40 мин.

ГОЛ! 2:2. Радунович, 90+7 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Ристо Радунович (Черногория).
40' ГОЛ ! Мяч забил Адам Марушич (Черногория).
31' ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Язиджи (Турция).
10' ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Турция).
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Источник — Sport.ua

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