Турция – Черногория – 2:2. Гости спаслись на 90+7 мин. Видео голов и обзор

1 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2022. Турция на последних минутах потеряла победу в игре с Черногорией (2:2).
Квалификация ЧМ-2022. Группа H, 4-й тур
Турция - Черногория - 2:2
Голы: Ундер, 9, Языджи, 31 – Марушич, 40, Радунович, 90+7.
ГОЛ! 1:0. Ундер, 9 мин.
ГОЛ! 2:0. Языджи, 31 мин.
ГОЛ! 2:1. Марушич, 40 мин.
ГОЛ! 2:2. Радунович, 90+7 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ристо Радунович (Черногория).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Марушич (Черногория).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Язиджи (Турция).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Турция).
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Источник — Sport.ua
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