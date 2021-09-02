Норвегия - Нидерланды - 1:1. Холанда не остановили. Обзор матча

Сборная Нидерландов с новым-старым тренером Луи ван Галом, которого назначили после Евро-2020, не сумела победить Норвегию.
В матче отбора ЧМ-2022 команды сыграли вничью 1:1, а голландцы не сумели остановить Эрлинга Холанда.
События матча
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Нидерланды).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
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Источник — Sport.ua
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