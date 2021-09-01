Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Это катастрофа. Украина должна набивать Казахстану торбу»

Экс-игрок сборной Украины разочарован результатом

  • 01.09.2021 22:51
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Это катастрофа. Украина должна набивать Казахстану торбу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий считает, что национальная команда должна была уверенно обыграть Казахстан в матче отбора ЧМ-2022.

Игра завершилась вничью 2:2.

«Это реально катастрофа. Нельзя говорить про нефарт. Иметь столько моментов, которых хватило бы на весь отборочный цикл, и не реализовать... У меня нет слов».

«Я немного понимаю состояние парней, но это не Франция и не Испания. Это Казахстан, которому мы должны набивать торбу и спокойно готовиться к Франции. Это футбольная катастрофа», - считает Федецкий.

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Источник — Футбол 1/2/3

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