Мирон МАРКЕВИЧ: «Казахстан можно побеждать без тренера»

Экс-глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич оценил первый матч нового тренера сборной Украины Александра Петракова.

Команда сыграла вничью 2:2 с Казахстаном.

«Я был убежден, что наши ребята возьмут верх. Вроде бы всё складывалось удачно: забили быстрый гол, когда хозяева выровняли положение, то в компенсированное время Даниил Сикан снова вывел гостей вперед… Кстати, я еще несколько месяцев назад говорил, что Сикан — будущее сборной Украины и, как видите, он оправдывает мои надежды».

«Но не дотерпели, хотя, на мой взгляд, Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне… Теперь ничего не остается, как 4 сентября в Киеве выигрывать у французов-чемпионов мира».

«Иначе о путевке на мировой футбольный форум в Катар можно забыть…», - сказал Маркевич.