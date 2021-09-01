Мирон МАРКЕВИЧ: «Казахстан можно побеждать без тренера»

Эксперт оценил неудачный матч отбора ЧМ-2022

  • 01.09.2021 21:28
  • 2098 просмотров
  • 4 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Казахстан можно побеждать без тренера»
© uaf.ua

Экс-глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич оценил первый матч нового тренера сборной Украины Александра Петракова.

Команда сыграла вничью 2:2 с Казахстаном.

«Я был убежден, что наши ребята возьмут верх. Вроде бы всё складывалось удачно: забили быстрый гол, когда хозяева выровняли положение, то в компенсированное время Даниил Сикан снова вывел гостей вперед… Кстати, я еще несколько месяцев назад говорил, что Сикан — будущее сборной Украины и, как видите, он оправдывает мои надежды».

«Но не дотерпели, хотя, на мой взгляд, Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне… Теперь ничего не остается, как 4 сентября в Киеве выигрывать у французов-чемпионов мира».

«Иначе о путевке на мировой футбольный форум в Катар можно забыть…», - сказал Маркевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.09.2021 21:40
    +1
    "Без тренера" сейчас Мариуполь играет.
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    Иван Иванов
    Иван Иванов, 01.09.2021 21:35
    -2
    "можно было победить даже без тренера в технической зоне…" Так покажи им Мирон, видишь, нуждаются значит. Понятно что Петраков сходу врядли что-то покажет, да ещё и в группе где уже потрачено многое..
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 01.09.2021 21:32
    -2
    Каравай, 01.09.2021 21:29
    Главное что бы не было Каравая в составе,тогда можно и без тренера и без вратаря
    Да , чтобы больше никто не давал пас на Яремчука.
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    Каравай
    online
    Каравай, 01.09.2021 21:29
    +2
    Главное что бы не было Каравая в составе,тогда можно и без тренера и без вратаря
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