Даниил СИКАН: «Думаю, такое больше не повторится»

Форвард сборной Украины Даниил Сикан оценил ничью 2:2 в матче с Казахстаном. Для игрока это был дебютный матч, в котором он забил гол.

«Дебют? Слова Петракова еще помню с юношеского чемпионата мира. Говорил мне, что выйду и забью. Честно говоря, не могу сказать - это потеря концентрации или усталость. Думаю, такое больше не повторится».

«Тренер сказал, что так нельзя играть. Уверен, мы сделаем выводы и в следующем матче будем действовать получше», - сказал Сикан.