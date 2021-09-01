Даниил СИКАН: «Думаю, такое больше не повторится»

Форвард сборной Украины Даниил Сикан оценил ничью 2:2 в матче с Казахстаном. Для игрока это был дебютный матч, в котором он забил гол.
«Дебют? Слова Петракова еще помню с юношеского чемпионата мира. Говорил мне, что выйду и забью. Честно говоря, не могу сказать - это потеря концентрации или усталость. Думаю, такое больше не повторится».
«Тренер сказал, что так нельзя играть. Уверен, мы сделаем выводы и в следующем матче будем действовать получше», - сказал Сикан.
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Источник — Футбол 1/2/3
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