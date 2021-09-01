Даниил СИКАН: «Думаю, такое больше не повторится»

Форвард оценил неудачный матч отбора ЧМ-2022

  • 01.09.2021 19:51
  • 1653 просмотра
  • 9 комментариев
Даниил СИКАН: «Думаю, такое больше не повторится»
© uaf.ua

Форвард сборной Украины Даниил Сикан оценил ничью 2:2 в матче с Казахстаном. Для игрока это был дебютный матч, в котором он забил гол.

«Дебют? Слова Петракова еще помню с юношеского чемпионата мира. Говорил мне, что выйду и забью. Честно говоря, не могу сказать - это потеря концентрации или усталость. Думаю, такое больше не повторится».

«Тренер сказал, что так нельзя играть. Уверен, мы сделаем выводы и в следующем матче будем действовать получше», - сказал Сикан.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    online
    Aleks04, 01.09.2021 20:09
    0
    Лучше бы не давал комментарий. Этой фразочкой он ещё больше злит украинских болельщиков: «думаю, такое больше не повторится»… Дальше - Больше!
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 01.09.2021 20:08
    0
    Lesovij7, 01.09.2021 20:00
    Виноват Петраков, такие матчи решать нужно сразу, 2 гола забивать, а так забили первый гол и расслабились, тренер должен заставлять забивать второй, гнать команду вперёд
    Якщо ми з вами розуміємо, що треба забивати більше одного, ви думаєте Петраков цього не розумів і не казав цього гравцям? Розуміти і втілити у життя - це зовсім різні речі.
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    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 01.09.2021 20:08
    0
    Думаю больше за сборную его не выпустят,что бы больше такого не повторилось.😆
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    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 20:07
    0
    Mazak, 01.09.2021 20:02
    Все только начинается
    в смысле? для Сикана?
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    Istm
    online
    Istm, 01.09.2021 20:03
    0
    а більше і не треба.
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    Mazak
    Mazak, 01.09.2021 20:02
    0
    Все только начинается
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    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 01.09.2021 20:00
    +1
    Виноват Петраков, такие матчи решать нужно сразу, 2 гола забивать, а так забили первый гол и расслабились, тренер должен заставлять забивать второй, гнать команду вперёд
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    Liverpool1982r
    Liverpool1982r, 01.09.2021 20:00
    +1
    Ти молодчага старався забив
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    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 19:55
    +1
    свою работу ты выполнил-какие претензии.... остальная сборная-трупы
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