Оценки матча Казахстан – Украина. Лучший игрок – Андрей Пятов

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за встречу квалификации ЧМ-2022

  • 01.09.2021 20:35
  • 4321 просмотр
  • 34 комментария
Оценки матча Казахстан – Украина. Лучший игрок – Андрей Пятов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 вничью сыграли сборные Казахстана и Украины (2:2).

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) у украинцев получил вратарь Андрей Пятов.

Оценки Sport.ua за матч Казахстан – Украина – 2:2

   

Замены Украины: Малиновский – 6,0, Цыганков – 5,5, Шапаренко – 5,5, Сикан – 7,0.

Замены Казахстана: Аймбетов – 6,5, Зайнутдинов – 6,0, Вороговский – б/о, Оразов – б/о, Жуков – б/о.

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Петров
    online
    Игорь Петров, 01.09.2021 21:42
    0
    Два гола забиты ударами в упор над головой, ни один человек не смог бы эти мячи отбить, так у него просто не хватило бы времени поднять руки, с такого расстояния и с такой силой удара, это просто не реально, даже в баскетболе, если рукой бросить мяч , опонент просто не успевает его перехватить , а тут удар ногой. Кто не верит, попробуйте сами.
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    Saboniss
    online
    Saboniss, 01.09.2021 21:42
    0
    Whoscored :
    - Ярмоленко 8.3
    - Яремчук 7.3
    - Зінченко 7.1
    - Буяльський 7.0
    - Караваєв 7.0
    - Сидорук 6.9
    - Сікан 6.9
    - Соболь 6.7
    - Матвієнко 6.6
    - Пятов 6.4
    - Малиновський 6.3
    - Забарний 6.3
    - Шапаренко 6.2
    - Миколенко 6.2
    - Циганков 6.1
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    Panda1818
    online
    Panda1818, 01.09.2021 21:41
    +1
    аоот оооит, 01.09.2021 21:19
    Каравай 5 ето кааак?
    Это так что он кроме двух привоза отдал по факту голевую, а что кроме запоротого выхода 1в1 и вывода 1в1 соперника сделал Матвиенко?
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    -Funny-Cat-
    online
    -Funny-Cat-, 01.09.2021 21:35
    +2
    Ну если Пятову 7,5, то Караваеву 7,0 минимум тогда
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    Володимир Омельченко
    online
    Володимир Омельченко, 01.09.2021 21:33
    +1
    Максимально "об'єктивні" оцінки. Забираю свої слова назад, пятка божественний воротнік, а у шахті грає турбін, бо їх тренери фанати Динамо, а фанати Динамо вважають що пятка дірка в воротах. 👍
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    Space8New
    Space8New, 01.09.2021 21:26
    +5
    це що Ахмєт-паша давав оцінки ?
    Якби хто не грав, але 2 мячі в свій ближній кут - це 1,5 бали, а не 7,5
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    Vytas Mesk
    online
    Vytas Mesk, 01.09.2021 21:25
    +5
    Пятов отбил один удар который попал в плечо. Пропустив 3 гола не дотронувшись до мяча. Он вообще-то был худший не выручив команду.
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    polesse2000
    online
    polesse2000, 01.09.2021 21:24
    +4
    Был бы на поле голденбой он наверняка был бы лучшим.
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    Panda1818
    online
    Panda1818, 01.09.2021 21:24
    +1
    vilstep, 01.09.2021 21:19
    А вот от Караваева не ожидал. В принципе хороший игрок, но сегодня - два мяча привез.... Не его день.
    То что сегодня не его день было видно уже в первом тайме, а вот какого хрена он вышел на второй вопрос к тренеру
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 01.09.2021 21:24
    +4
    alekos59, 01.09.2021 20:48
    Я что другое кино смотрел ??? Уррроды.
    Оценщики смотрели параллельный матч на ШахтарТВ Шахтер-Ильичевец сезона 2013-2014.
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    Snyder98
    Snyder98, 01.09.2021 21:23
    +3
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 01.09.2021 21:19
    +3
    vilstep, 01.09.2021 21:16
    Не хотел писать, но вынудили.... Эксперты "диванные" как вы уже достали. По Пятову - не любой удар в ближний на вратаре. Удары получились качественные ( в верхний угол, сильные и практически в упор ) Такой удар можно отразить только если сильно повезет ( по сути случайно ) Кто сомневается , пусть поинтересуется у хорошего вратаря. Кроме этого ни одной помарки и выручил - один на один.
    Если бы сами хоть немного поиграли - такой бред не писали. А так конечно - бумага стерпит....
    точно -точно - ни одной помарки,
    но дважды под копирку пропустил с острого угла, но ТАТОТАКЭ...
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    Каравай
    online
    Каравай, 01.09.2021 21:19
    -7
    alex55, 01.09.2021 21:16
    За что высшая оценка спорт юа? За то что пустил две банки в свой угол?
    а может каравай каравай сказал казаху ты с двух метров забивай
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    аоот оооит
    online
    аоот оооит, 01.09.2021 21:19
    -5
    Каравай 5 ето кааак?
    Ссылка
    vilstep
    online
    vilstep, 01.09.2021 21:19
    -4
    А вот от Караваева не ожидал. В принципе хороший игрок, но сегодня - два мяча привез.... Не его день.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 01.09.2021 21:17
    +6
    Artem79, 01.09.2021 21:02
    Это такой троллинг Пятова? А по остальным где-то так.
    под копирку два гола с острого угла - но Пятов лучший !!!
    Ссылка
    vilstep
    online
    vilstep, 01.09.2021 21:16
    -1
    Не хотел писать, но вынудили.... Эксперты "диванные" как вы уже достали. По Пятову - не любой удар в ближний на вратаре. Удары получились качественные ( в верхний угол, сильные и практически в упор ) Такой удар можно отразить только если сильно повезет ( по сути случайно ) Кто сомневается , пусть поинтересуется у хорошего вратаря. Кроме этого ни одной помарки и выручил - один на один.
    Если бы сами хоть немного поиграли - такой бред не писали. А так конечно - бумага стерпит....
    Ссылка
    alex55
    alex55, 01.09.2021 21:16
    +4
    За что высшая оценка спорт юа? За то что пустил две банки в свой угол?
    Ссылка
    Олександр Зайченко
    Олександр Зайченко, 01.09.2021 21:14
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Бл. Дь,автор отмороженый или он не ту игру смотрел?
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    Panda1818
    online
    Panda1818, 01.09.2021 21:07 (изменен)
    +5
    Каравай, 01.09.2021 21:05
    Каравай Каравай я дырявый Каравай Скорей через мой фланг ты забивай
    Максик-Плаксик тебе не надоело?
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