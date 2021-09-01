Оценки матча Казахстан – Украина. Лучший игрок – Андрей Пятов

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 вничью сыграли сборные Казахстана и Украины (2:2).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) у украинцев получил вратарь Андрей Пятов.
Оценки Sport.ua за матч Казахстан – Украина – 2:2
Замены Украины: Малиновский – 6,0, Цыганков – 5,5, Шапаренко – 5,5, Сикан – 7,0.
Замены Казахстана: Аймбетов – 6,5, Зайнутдинов – 6,0, Вороговский – б/о, Оразов – б/о, Жуков – б/о.
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Источник — Sport.ua
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- Ярмоленко 8.3
- Яремчук 7.3
- Зінченко 7.1
- Буяльський 7.0
- Караваєв 7.0
- Сидорук 6.9
- Сікан 6.9
- Соболь 6.7
- Матвієнко 6.6
- Пятов 6.4
- Малиновський 6.3
- Забарний 6.3
- Шапаренко 6.2
- Миколенко 6.2
- Циганков 6.1
Якби хто не грав, але 2 мячі в свій ближній кут - це 1,5 бали, а не 7,5
Если бы сами хоть немного поиграли - такой бред не писали. А так конечно - бумага стерпит....
но дважды под копирку пропустил с острого угла, но ТАТОТАКЭ...
Если бы сами хоть немного поиграли - такой бред не писали. А так конечно - бумага стерпит....
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