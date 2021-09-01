Автор дубля в ворота сборной Украины посвятил голы умершей бабушке

Для Руслана Валиуллина это были первые мячи за национальную команду Казахстана

  • 01.09.2021 19:23
  • 1035 просмотров
  • 5 комментариев
Автор дубля в ворота сборной Украины посвятил голы умершей бабушке
© КФФ. Руслан Валиуллин

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Украиной (2:2) в домашнем матче отбора на ЧМ-2022.

Оба гола в составе сборной Казахстана на счету 26-летннго полузащитника «Тобола» Руслана Валиуллина. Свой второй мяч он забил на 90+6 минуте встречи.

Это первые мячи для Валиуллина в составе сборной Казахстана. Забитые голы футболист посвятил памяти своей бабушки, которая ушла из жизни позавчера.

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Источник — Sports.kz

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Liverpool1982r
    online
    Liverpool1982r, 01.09.2021 19:50
    0
    Колос йоку купить за 2 гривня
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.09.2021 19:48
    0
    Что характерно - четное количество голов.
    Всё канонам.
    Ссылка
    ZaE
    ZaE, 01.09.2021 19:45
    +1
    Primovocatus, 01.09.2021 19:43
    И что? Он о чём то попросил Караваева?
    Попросив мозок тобі купити.
    Ссылка
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 01.09.2021 19:43
    -1
    И что? Он о чём то попросил Караваева?
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 19:41
    0
    еще пару таких игр и перейдет в лигу повыше зимой
    Ссылка
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