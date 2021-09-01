Автор дубля в ворота сборной Украины посвятил голы умершей бабушке

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Украиной (2:2) в домашнем матче отбора на ЧМ-2022.
Оба гола в составе сборной Казахстана на счету 26-летннго полузащитника «Тобола» Руслана Валиуллина. Свой второй мяч он забил на 90+6 минуте встречи.
Это первые мячи для Валиуллина в составе сборной Казахстана. Забитые голы футболист посвятил памяти своей бабушки, которая ушла из жизни позавчера.
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Источник — Sports.kz
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