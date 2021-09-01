Роман ЯРЕМЧУК: «Никому мой гол не нужен. Лучше бы три очка взяли»

Форвард Роман Яремчук прокомментировал матч отбора ЧМ-2022 против Казахстана. Игра завершилась со счетом 2:2, а игрок забил красивый гол.

«Был важен результат, поэтому игра провальная, потому что потеряли очки. Думаю, все видели, что тут говорить. Было важно брать три очка, поэтому это катастрофа. Конец отбора? Я не знаю. Не хочу говорить громкие слова».

«Мой красивый гол? Никому он не нужен. Лучше бы мы три очка взяли, чем я забил. Я даже не поверил, ведь мы забили на 93-й минуте...Нужно было играть проще», - сказал Яремчук в эфире Футбол 1.