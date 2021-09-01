Роман ЯРЕМЧУК: «Никому мой гол не нужен. Лучше бы три очка взяли»

Форвард оценил неудачный матч отбора ЧМ-2022

  • 01.09.2021 19:28
  • 2688 просмотров
  • 7 комментариев
Роман ЯРЕМЧУК: «Никому мой гол не нужен. Лучше бы три очка взяли»
© uaf.ua

Форвард Роман Яремчук прокомментировал матч отбора ЧМ-2022 против Казахстана. Игра завершилась со счетом 2:2, а игрок забил красивый гол.

«Был важен результат, поэтому игра провальная, потому что потеряли очки. Думаю, все видели, что тут говорить. Было важно брать три очка, поэтому это катастрофа. Конец отбора? Я не знаю. Не хочу говорить громкие слова».

«Мой красивый гол? Никому он не нужен. Лучше бы мы три очка взяли, чем я забил. Я даже не поверил, ведь мы забили на 93-й минуте...Нужно было играть проще», - сказал Яремчук в эфире Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    nivava
    nivava, 01.09.2021 20:02
    0
    караваев вроде повешался, в раздевалке...
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    bolelschik
    online
    bolelschik, 01.09.2021 19:59
    0
    Ударил бы 10 раз - не разу бы так не попал
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    rasta13
    rasta13, 01.09.2021 19:55
    0
    kaka, 01.09.2021 19:32
    единый кто больше-меньше показал свой уровень-грубая ошибка Петракова его заменить
    Да нет, ярмола после замены на центр атаки вышел и сделал тех 2 паса которые выводили Матвиенка и Соболя 1 на 1.
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    PUTINHUILO
    online
    PUTINHUILO, 01.09.2021 19:49
    +2
    Я уже давно устал говорить,что Караваев-это не игрок уровня ЛЧ и СБУ.
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    Александр Купцов
    Александр Купцов, 01.09.2021 19:38
    +5
    kaka, 01.09.2021 19:32
    единый кто больше-меньше показал свой уровень-грубая ошибка Петракова его заменить
    Он еле ноги уже волочил..как и полкоманды, в принципе..ошибка петракова, не сменить дохлого караваева...
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    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 01.09.2021 19:34
    0
    Тогда бы казахи выиграли 3:0
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    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 19:32
    +3
    единый кто больше-меньше показал свой уровень-грубая ошибка Петракова его заменить
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