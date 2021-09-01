Отравился сэндвичами? Стало известно, почему Степаненко не попал в заявку

Стало известно, почему хавбек сборной информации Тарас Степаненко не попал в заявку на матч квалификации ЧМ-2022 с Казахстаном (2:2).

По информации пресс-атташе национальной команды Александра Глывинского, хавбек отравился сэндвичами во время перелета в Казахстан.

У Степаненко поднялась температура, поэтому тренеры решили поберечь 32-летнего хавбека и не включили его в состав на игру.

Тарас может восстановиться к матчу против Франции, который пройдет 4 сентября в Киеве на НСК «Олимпийском».