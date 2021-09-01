Отравился сэндвичами? Стало известно, почему Степаненко не попал в заявку

У Тараса поднялась температура, поэтому тренеры решили поберечь хавбека

  • 01.09.2021 19:23
  • 2159 просмотров
  • 4 комментария
Отравился сэндвичами? Стало известно, почему Степаненко не попал в заявку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, почему хавбек сборной информации Тарас Степаненко не попал в заявку на матч квалификации ЧМ-2022  с Казахстаном (2:2).

По информации пресс-атташе национальной команды Александра Глывинского, хавбек отравился сэндвичами во время перелета в Казахстан.

У Степаненко поднялась температура, поэтому тренеры решили поберечь 32-летнего хавбека и не включили его в состав на игру.

Тарас может восстановиться к матчу против Франции, который пройдет 4 сентября в Киеве на НСК «Олимпийском».

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Источник — Сегодня Спорт

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rugby1970
    rugby1970, 01.09.2021 19:54
    0
    А этот "кормилец" нехороший, когда-нибудь у психиатра экспертизу проходил???
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 01.09.2021 19:42
    +1
    Ну если наши футболисты жрут сендвичи, тогда понятно почему мы на уровне с казахами играем
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 01.09.2021 19:38
    0
    За інформацією прес-аташе національної команди Олександра Глівінського, хавбек отруївся сендвічами під час перельоту в Казахстан.
    ________________________________________________________
    Еду в автобусе по горной местности в другой стране.
    Водитель, каждые 10 минут хватается за живот, останавливает автобус, выбегает и прячется за остановкой. Когда возвращается, говорит: "Вирус подхватил".
    Когда он в очередной раз покидает автобус, его напарник обернувшись ко мне, давится от смеха: "У нас вчера у всех был такой вирус".
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 01.09.2021 19:28
    0
    Наверное вместе с Шевчуком отравились.😆
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