Подключаются клубы УПЛ. Известны все участники 1/16 финала Кубка Украины

31 августа и 1 сентября состоялись матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины. 11 победителей вышли в 1/16 финала турнира.
К ним подключаются 11 клубов УПЛ - все, кроме участников еврокубков нынешнего сезона.
Победители прошлого этапа: Эпицентр, Прикарпатье, Волынь, ЛНЗ, Оболонь, Альянс, Таврия, ВПК-Агро, Горняк-Спорт, Металлист, Николаев.
Представители УПЛ: Мариуполь, Львов, Черноморец, Минай, Металлист 1925, Рух, Ингулец, Верес, Александрия, Десна, Днепр-1.
Базовый день проведения матчей - 22 сентября. Жеребьевка состоится 2 сентября.
Источник — Sport.ua
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или "Металлист 2021", иначе не понять...
Но судьи нужны "незалежні" от взяток, подзатыльников, лесополос...
А тут Металлист - Минай
и ЛНЗ - Металлист 1925.
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