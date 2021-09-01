Подключаются клубы УПЛ. Известны все участники 1/16 финала Кубка Украины

22 участника следующего раунда Кубка Украины

  • 01.09.2021 20:45
  • 7151 просмотр
  • 12 комментариев
Подключаются клубы УПЛ. Известны все участники 1/16 финала Кубка Украины
© uaf.ua

31 августа и 1 сентября состоялись матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины. 11 победителей вышли в 1/16 финала турнира.

К ним подключаются 11 клубов УПЛ - все, кроме участников еврокубков нынешнего сезона.

Победители прошлого этапа: Эпицентр, Прикарпатье, Волынь, ЛНЗ, Оболонь, Альянс, Таврия, ВПК-Агро, Горняк-Спорт, Металлист, Николаев.

Представители УПЛ: Мариуполь, Львов, Черноморец, Минай, Металлист 1925, Рух, Ингулец, Верес, Александрия, Десна, Днепр-1.

Базовый день проведения матчей - 22 сентября. Жеребьевка состоится 2 сентября.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 01.09.2021 21:37
    -2
    ua_rem, 01.09.2021 21:21
    ДАЙТЕ НАМ "НЕДОлист 1925" (Стороженко) в игре 1/16. Пусть НИКТО не уедет из Харькова....при удачной жеребъёвке - начнём разбираться уже этой осенью. .Трибуны - минимум 25 000, а то и больше, будут за "Металлист" - без вариантов.... А про проход в 1/8 в этом случае - даже сомневаться не придётся. Ставьте на НАААС !!!!!!!..................не прогадаете.....
    трибуны будут кричать просто """МЕТАЛЛИСТ"""
    или "Металлист 2021", иначе не понять...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 01.09.2021 21:34
    -1
    Алексей Голяченко, 01.09.2021 21:29
    Кротам Минай?
    нельзя так издеваться над раненными...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 01.09.2021 21:33
    -2
    да уж, Металлист1925-Металлист2021 - это круто.
    Но судьи нужны "незалежні" от взяток, подзатыльников, лесополос...
    Ссылка
    Олег Жеведь
    Олег Жеведь, 01.09.2021 21:32
    -1
    Vladimir-Kharkiv, 01.09.2021 20:53
    Дайте Металлисту Металлист1925🙏👍во веселуха будет
    Это будет весной в финале
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 01.09.2021 21:29
    +1
    Кротам Минай?
    Ссылка
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 01.09.2021 21:27
    0
    Vladimir-Kharkiv, 01.09.2021 20:53
    Дайте Металлисту Металлист1925🙏👍во веселуха будет
    Это же финал кубка.
    А тут Металлист - Минай
    и ЛНЗ - Металлист 1925.
    Ссылка
    ua_rem
    online
    ua_rem, 01.09.2021 21:24 (изменен)
    +3
    euro2012_za_2012euro, 01.09.2021 21:22
    А где Ворскла и Колос? они ж не участники еврокубков.
    Они , как Герои!!! еврокубковых баталий ..... начнут с 1/8.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.09.2021 21:22
    -1
    А где Ворскла и Колос? они ж не участники еврокубков.
    Ссылка
    ua_rem
    online
    ua_rem, 01.09.2021 21:21 (изменен)
    -1
    ДАЙТЕ НАМ "НЕДОлист 1925" (Стороженко) в игре 1/16. Пусть НИКТО не уедет из Харькова....при удачной жеребъёвке - начнём разбираться уже этой осенью. .Трибуны - минимум 25 000, а то и больше, будут за "Металлист" - без вариантов.... А про проход в 1/8 в этом случае - даже сомневаться не придётся. Ставьте на НАААС !!!!!!!..................не прогадаете.....
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 01.09.2021 21:12
    +2
    Убойный был бы матч!!! 👍 Если попадется-ставлю на Металлист!!!
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 01.09.2021 21:10
    +4
    Vladimir-Kharkiv, 01.09.2021 20:53
    Дайте Металлисту Металлист1925🙏👍во веселуха будет
    абсолютно не удивлюсь,если подмешают и сведут в пару для разогрева интереса к Кубку
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 01.09.2021 20:53
    +13
    Дайте Металлисту Металлист1925🙏👍во веселуха будет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности