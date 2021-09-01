Артем ФРАНКОВ: «Это не Петраков не забивал с пяти метров. Детский сад»

Специалист прокомментировал ничью Украины с Казахстаном (2:2)

  • 01.09.2021 19:04
  • 4545 просмотров
  • 8 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Это не Петраков не забивал с пяти метров. Детский сад»
© Павел Кубанов, УАФ. Андрей Ярмоленко

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги ничьей сборной Украины в выездном поединке против Казахстана (2:2) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Петраков как начал, так и закончил. Жаль, тем более, как ни крути, это не он в очередной раз проявил выдающуюся неспособность забивать хоть с пяти, хоть с десяти метров! Детский сад какой-то, признаться… Я не знаю, кто им нужен», — написал Франков после матча.

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Источник — Telegram

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Комментарии
Сначала:
    bolelschik
    online
    bolelschik, 01.09.2021 19:46
    0
    Два дурных гола забили казахам и могли проиграть
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 01.09.2021 19:44
    0
    Не в тренері тут справа, як би не хотілось знайти простого розв'язання проблеми. Все куди складніше, на жаль. ЛЧ це яскраво підтвердить.
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    саша соседка
    саша соседка, 01.09.2021 19:37
    0
    Слов нет, позорище!!!!
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    alex zalypa
    alex zalypa, 01.09.2021 19:30
    +1
    А что вы хотели? Назначить тренера за 4 дня до важнейших игр. епт)
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    Serg Sergio
    online
    Serg Sergio, 01.09.2021 19:30
    +3
    u6464u, 01.09.2021 19:24
    Дайте им ещё премиальных побольше, может тогда начнут попадать в ворота.
    Пиз.... в им дать, утроенных.... Люди, играющие в европейских клубах, причем неплохо, ползают по полю и совершают детские ошибки. Это тупо наплевательское отношение к матчу и желание победить "на авторитете"... И пора бы понять, что за такое отношение, даже самый слабый соперник наказывает... Но у наших "звьоздбля" вся морда граблями разбитая, а выводов ноль... Непрофесионализм? Врядли.. Значит им нас.. рать на сборную... Грусть..
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    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 19:30
    -4
    они играют как умеют а дело тренера заставить выдать их максимум..... Петраков этого не может
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    googlle
    online
    googlle, 01.09.2021 19:27
    +5
    Але Петраков випусти в основі і П'ятова (два голи в ближній між вух), і Караваєва (весь матч закидали за нього і проканивало)
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    u6464u
    u6464u, 01.09.2021 19:24
    +9
    Дайте им ещё премиальных побольше, может тогда начнут попадать в ворота.
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