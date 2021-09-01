Артем ФРАНКОВ: «Это не Петраков не забивал с пяти метров. Детский сад»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги ничьей сборной Украины в выездном поединке против Казахстана (2:2) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Петраков как начал, так и закончил. Жаль, тем более, как ни крути, это не он в очередной раз проявил выдающуюся неспособность забивать хоть с пяти, хоть с десяти метров! Детский сад какой-то, признаться… Я не знаю, кто им нужен», — написал Франков после матча.